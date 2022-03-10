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明星網紅巨額逃稅考慮入刑 人代提議網力挺

記者賴錦宏／綜合報導
薇婭被追繳稅款、加收滯納金並罰款共計人民幣13.41億元。（取材自新京報）
薇婭被追繳稅款、加收滯納金並罰款共計人民幣13.41億元。（取材自新京報）

近年來，中國知名藝人、網紅主播因偷逃稅被追繳巨額稅款、滯納金和罰款，不但形象受創，也引起中國社會對名人收入繳稅的關注。中國全國人大常委會法工委主任沈春耀近日建議，應研究考慮明星巨額逃稅是否入刑。

據中國經營報報導，對於藝人偷逃稅，沈春耀建議，嚴格執行有關法律規定，推動稅收徵收管理工作的制度化、常態化，對於稅款、罰款金額巨大，是否適用刑法首次查處並及時補繳的、不予追究刑事責任的條款，加強研判。

近年來一些知名藝人因偷逃稅被追繳巨額稅款、滯納金和罰款的現象，引起社會關注。沈春耀的提議，被中國網友支持。

按中國現行刑法規定，如果首次被查到有巨額逃稅的，只要補繳應納稅、繳交滯納金，便可免除刑事責任。去年，中國女星鄭爽被曝光賺取人民幣1.6億元（約2531萬美元）天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂陰陽合同，遭罰款人民幣2.99億元（約4731萬美元）。

除了藝人，多名網路主播亦被揭發偷逃稅。去年底，浙江省杭州市稅務局查明，有淘寶「帶貨一姐」之稱的薇婭（本名黃薇）偷逃稅，對她罰款人民幣13.41億元（約2.12億美元）。據旺報報導，薇婭的微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號被封。中國網路社會組織聯合會發布聲明稱，黃薇偷逃稅款行為「造成了極為惡劣的社會影響」，將撤銷薇婭的網路誠信宣傳大使聘任。

此前，2018年，中國央視前主持人崔永元曝光藝人通過陰陽合同，掩蓋真實收入，曝光內容明確涉及女藝人范冰冰。經中國國家稅務總局調查，范冰冰最終被罰款近人民幣9億元。

張恒曝光鄭爽賺取人民幣1.6億元天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂陰陽合同。（取材自...
張恒曝光鄭爽賺取人民幣1.6億元天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂陰陽合同。（取材自微博）

薇婭 范冰冰 鄭爽

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