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婦女節盤點女駕駛惡習 青島交警被轟歧視

中國新聞組／北京10日電
山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常見的九種開車壞習慣。（取材自北京青年報）
山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常見的九種開車壞習慣。（取材自北京青年報）

山東青島交警在「三八婦女節」當天，於微博發布的「盤點女司機的危險駕駛習慣」一文，在網路引發爭議，有網友質疑為性別歧視。 青島交警表示，該微博的原意並非性別歧視，而是提醒更多駕駛員遵章守紀明禮。目前該條微博已經無法顯示。

北京青年報報導，青島交警的這篇「盤點女司機的危險駕駛習慣」指出，隨著汽車的普及，越來越多的女性駕駛員開始出現在各種道路上，然而少數女司機有一些開車的壞習慣，帶來種種交通安全隱患。

在文字下方的九張動圖中，分別提醒了胸前掛飾品、穿高跟鞋、車內放置毛絨玩具、披著長頭髮、座位離方向盤過近、墊坐墊開車、戴不適宜的手套、不喜歡看後視鏡、帶寵物開車等九種行為。

不過，當天是「三八婦女節」，有網友批評交警，不僅沒有送上正面祝福，反而發布了有針對性的文字。而且以上行為並非女性駕駛特有，不應該貼上「女司機」標籤。而且，交通事故肇事者主要為男性，如果要提醒危險駕駛行為，不應針對女性駕駛員。

青島交警表示，部分網友覺得有性別歧視，可能是在特殊的時間點造成一些誤解。交警指出，該條微博的內容此前在其他平台上發布過，當時沒有引來爭議。編輯這條微博的工作人員也沒有性別歧視的意思，主要目的還是提醒更多駕駛員遵章守紀明禮，安全文明出行。

山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常...
山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常見的九種開車壞習慣。（取材自快科技）
山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常...
山東青島交警「盤點女司機的危險駕駛習慣」的微博引發網絡熱議。該微博提醒了女司機常見的九種開車壞習慣。（取材自快科技）

微博 歧視 北京

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