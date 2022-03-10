網傳優衣庫試衣間產子？警：產後為娃買衫

網傳上海一名女子在UNIQLO試衣間內產子。（視頻截圖）

上海一名女子在家自行生產後，竟右手抱著嬰兒，左手提著疑似裝胎盤的袋子，到時裝店優衣庫（UNIQLO）買衣服，甚至在試衣間地面留下血跡。消息傳出後，一度有傳言稱，女子是在優衣庫的試衣間生產，嚇呆了不少網友，有人說，「好傢伙，優衣庫試衣間從受孕到產子一條龍」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上海市嘉定區警方表示，女子在家中自行產子後想去醫院，因新生兒沒有衣物包裹，遂途經商場時想為其購買衣物。警方接到求助後，將女子及新生兒送往安亭醫院。

據照片顯示，一名女子懷抱嬰兒，試衣間的地面滿地血，旁邊有警員及工作人員。至於網上一度傳言，女子在優衣庫試衣間產子，派出所工作人員表示，「網傳內容不屬實」。

針對警方的回應，有網友表示，「孩子他爸呢？剛生完孩子就一個人去幫孩子買衣服？」「在家生的？血淋淋的胎盤就這麼拎手上逛街去了？」「比生在試衣間還離譜」「萬能的優衣庫試衣間」「家裡毛巾、床單、衣服，不能裹孩子？」。

據了解，優衣庫的試衣間已不是第一次上社會新聞。2015年，北京 三里屯店一對青少年男女在試衣間發生性關係還自拍影片，結果影片遭到外傳，當時轟動各地，男女主角也因此紅了，尤其女主角不僅悄悄轉型成網紅，更似乎準備出道當歌手；2019年，深圳一家優衣庫試衣間內發現針孔攝影 機，嚇得女顧客趕緊報警。

另外，去年網路上流行起穿童裝的風潮，不少女網紅就拿著優衣庫的童裝來穿並打卡，不少童裝被撐到變形，店家只好低價出售或拋棄。