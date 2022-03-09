接小孩被喊奶奶 女網紅砸9000買護膚品 遭酸報復性消費

39歲女網紅設計師被人喊奶奶，心理大受打擊。(取材自極目新聞)

四川成都一女網紅設計師吐槽「接孩子時被人認作孩子的奶奶」，視頻引發大量關注。設計師深受打擊，於是她下決心要改變「奶奶」形象，當晚怒花9000元(人民幣，下同，約1424.6美元)買了護膚品，還瘋狂健身 、改變穿衣風格。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，網傳視頻中一女子正在吐槽，她到幼兒園接孩子，被同是接孩子的家長問到：「你也來接孫子啊？」這名女子稱自己大受打擊了，她花500元燙的頭髮，羽絨服是1000元買的，褲子280元，鞋子780元，到底哪出問題了？

女網紅設計師為恢復青春，下單買了9000多元的護膚品。(取材自極目新聞)

視頻發布後，引發網友大量討論。有網友表示，人沒問題，是衣服風格顯老；也有網友認為，拒絕容貌焦慮，會賺錢才了不起。

報導指出，該名賈姓設計師今年39歲，有兩個孩子，網路帳號擁有113.9萬粉絲。當天她去接幼兒園的小女兒放學，遇到一位家長劈頭就問她「你也來接孫子呀？」設計師當下就愣住。

「當時我都楞住了，就沒回話。反應過來之後，才發視頻吐槽一下。」賈女士說，她是做設計工作的，平時工作比較忙，大部分時間是老公去接送女兒，所以幼兒園其他家長可能不太認識她。

設計師說，「當天的穿搭就是平時的穿搭，可能是髮型和皮膚的問題。」於是當晚回去她就馬上下單買了9000多元的護膚品；之後還在公司開始積極鍛鍊，做了深蹲和俯臥撐，現在腿還在疼。

報導稱，杭州日前一名41歲女士被29歲收銀員喊阿姨，結果兩人還打了起來，鬧進了派出所。

網友說，活得自信就挺好，沒必要將別人一句無心的話，引來「報復性消費」，鬧進派出所更是得不償失。