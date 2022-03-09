擁粉3500萬吃播浪胃仙 遭爆男扮女裝、過河拆橋

吃播網紅浪胃仙單飛，與前東家爆爭議。(取材自每日經濟新聞)

繼中國第一網紅李子柒與平台鬧翻後，吃播界頂流網紅、號稱擁有3500萬粉絲的浪胃仙，近日遭前老闆聲討「過河拆橋」，還爆料「她」真正的性別其實是男的，震撼吃播界與觀眾，話題立刻登上熱搜。目前，浪胃仙本人和前公司老闆游絮對「單飛」事件各執一詞。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，事件起因為網紅浪胃仙（本名李杭澤）與所屬MCN機構鬧掰，MCN機構還指控浪胃仙帶走原公司部分拍攝器材，甚至挖走簽了競業協議的離職員工。

浪胃仙李杭澤是一名90後。因為無意在沙坪壩參加的一場美食 比賽，被游絮簽約成了職業大胃王，他在短視頻平台上以吃播走紅，此前擁有超過3500萬粉絲。

前老闆游絮透露，她是浪胃仙的伯樂，她一直把浪老師當弟弟看待，運營到現如今的3500萬粉絲十分不易。

報導指出，2018年7月，游絮將李杭澤簽約為旗下網紅。隨後，打造「浪胃仙」大胃王吃播人設，男性身分加上女性的裝束和長髮形成反差，逐漸獲得大量關注。初期團隊只有4人，游絮負責帳號以及公司的商務、運營等幕後工作。

「雖然是簽約藝人，我沒有按照行業標準去做利益分配，絕大收入都給了對方。」游絮在視頻中展示合同內容：浪胃仙帳號的直播項目產生的淨利潤 分紅比例為，李杭澤70%，游絮30%。

除此之外，為了全力扶持浪胃仙帳號，游絮直言，放棄了很多簽約其他藝人的機會。

報導說，2021年，李杭澤以探索直播業務為由，向游絮推薦了一位名為「小蘭」的圈內人士，進入公司不久，李杭澤與小蘭卻選擇共同離職。不久後，游絮得知，李杭澤與小蘭自立門戶，開設了新的公司並帶走了部分員工，甚至將許多商務資源轉移。

游絮還表示，浪老師離開公司後，還帶走屬於公司的拍攝器材，將電腦內的視頻素材全部格式化，對此她將保留追究法律責任的權利。

「公司只有浪胃仙一個IP，目前工作完全停滯。」報導指出，游絮在社交平台發布視頻聲明稱，在與李杭澤溝通無果後，她只能與部分員工簽署解約協議，賠償了N+1的工資並簽署競業條款。但後續發現，上述解約的部分員工多數已就職李杭澤開設的新公司。同時，浪胃仙出走後，帳號與許多品牌方的直播協議沒有履行。

浪胃仙日前也公開回應，表示將放棄3000萬粉絲的帳號。他承認擁有3000萬粉絲的帳號，實際擁有者是游絮，包括註冊信息驗證手機 號等。

報導稱，對於離開公司的原因，他解釋稱，在2021年年底，他無意間發現游絮被前公司起訴，稱她以職務之便侵占該公司的帳號，而該糾紛也牽涉到了「浪胃仙」等IP資產。由於害怕被牽連，他在帳號授權不明朗的情況下，決定自立門戶。

浪胃仙還曬出去年12月與游絮之間的聊天紀錄，透露自己離開公司是和游絮商量之後的決定，並非網路虛傳的忘恩負義，攜團隊出走。

李杭澤進一步否認帶走設備器材，更沒有攜團隊出走的控告，並表示游絮拖欠其大額分成，賠償離職員工的N+1工資也並非游絮獨自承擔，李杭澤也承擔了70%。

目前浪胃仙的新號「真的浪胃仙」，運營一個多月，粉絲還不到300萬，不足之前的十分之一。

浪胃仙、李子柒事件 凸顯網紅向左資本向右

「被噁心到了，資本真是好手段」中國第一網紅李子柒與杭州微念糾紛至今未解，網紅浪胃仙出走再度讓「網紅向左，資本向右」的爭議浮現。不同以往粉絲護網紅、指責資本，此次大部分網友卻選擇站隊MCN機構老闆游絮。

游絮在浪胃仙主帳號上「先發制人」，以紮實內容及精細視頻向粉絲說明「浪老師」糾紛，她不時讚美浪胃仙，準備充足的證據、圖卡有助網民細品其中資訊。相較於浪胃仙在新設的小號上的倉促聲明，兩者播放量差異巨大也是此次輿論走向差異的關鍵。

每日經濟新聞報導，一直以來， MCN機構都是網紅的幕後推手，簽約素人打造成網紅的方式套現。數據顯示，2021年中國的MCN機構數量已超3萬家。行業規模擴大的同時，MCN機構與簽約網紅「錢事擺不平」的分歧也逐漸增多。

2021年11月，李子柒與杭州微念的糾紛曝光，外界猜測雙方對於李子柒商標的授權費用並未達成一致，最終分道揚鑣。

從本次浪胃仙出走出事件來看，雷達財經引述業內人士分析，網紅經紀公司將公司的所有資源傾注在一個網紅身上，沒有同時孵化多個網紅運營，某種程度具有一定風險。

從業者認為，如若公司不能深度綁定網紅、確保雙方的合作關係穩定，一旦網紅出走，公司很容易成為空殼，想要再從零孵化一個同樣量級的網紅，難度頗大。因此，雙方在合作之前，就應當明確好合作條款，實現捆綁式發展，這樣才能共贏。

所謂MCN（Multi-Channel Network），是指多頻道網路的產品形態，是一種新的網紅經濟運作模式。在資本支持下保障內容持續輸出，最終實現穩定變現。