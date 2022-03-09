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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

隱祕無出口喊不到人…廣州女跌落牆縫困7天

中國新聞組╱廣州9日電
女子仰面躺在兩堵牆之間的空隙中7天。(取材自哈爾濱日報)
女子仰面躺在兩堵牆之間的空隙中7天。(取材自哈爾濱日報)

別以為只有調皮搗蛋的小朋友才會被卡在牆縫裡，廣州救援人員日前就從一處隱祕牆縫裡，救出一名足足被困了七天的女子。

光明網報導，受困女子被發現時十分虛弱，當時她躺臥在兩堵牆之間的空隙中，該處是兩棟居民樓牆體之間，大約50厘米寬。臨近出口的位置是被磚頭封住，屋簷距離地面大約3米高，救援人員判斷，當時女子應該是從屋簷跌落下去。

報導稱，雖然救援人員伸了長梯下去，但考慮到女子的體力以及安全因素，最終還是決定改用繩索將女子拉上來。

受困女被被消防隊員以吊升的方式吊出縫隙。(取材自哈爾濱日報)
受困女被被消防隊員以吊升的方式吊出縫隙。(取材自哈爾濱日報)

廣州市消防救援支隊從化大隊街口站站長劉青松表示，利用繩索三倍力系統，救援人員下去之後，再用全身吊帶固定好被困人員，從下面托舉，上面吊升的方式，將被困人員救起來。

女子之所以受困這麼久沒人發現，是因為她跌落的位置十分隱祕，要在村裡穿過一個在建工地並鑽過屋簷頂棚，才能到達這個平常根本不會有人來的角落。劉青松說，警方透過視頻查找，還有附近居民聽到一些聲音，才找到她的。

據報導，該女子2月24日從廣州市區離家後一直未歸。後來家人報警尋人，警方檢閱海量視頻查找，確定她離家當天坐車來從化街口村，不料竟然失足掉到牆縫中，全靠隨身攜帶的麵包和水才熬過七天，等來救援。

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