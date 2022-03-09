謊稱能安排進茅台廠工作 茅台員工共騙21人150萬

貴州省仁懷市茅台鎮茅台酒廠製酒車間的忙碌景象。 （新華社）

貴州仁懷市人民檢察院官網披露，一名茅台職工楊某某謊稱自己在茅台酒廠有關係，可透過非正常程序招人進廠工作，騙取21名受害人共計150萬（人民幣，下同）。日前檢方提起公訴，楊某某被依詐騙 罪判處有期徒刑十年、罰金10萬。然而，以「幫忙找關係進茅台酒廠」為由詐騙卻非個案，今年1月，仁懷市人民檢察院就先後起訴兩起類似案件。

澎湃新聞報導，仁懷市檢察院官方公布的消息稱，楊某某生於1987年為貴州茅台酒股份有限公司職工，2018年8月至2021年8月期間，謊稱自己在茅台酒廠有關係，可以通過非正常程序招人進入茅台酒廠工作，與受害人簽訂虛假勞務合同、辦理假工作證、假裝為受害人申報個人信息、安排虛假的體檢和上班、發放虛假的工資和生活費等方式，騙取了被害人的信任。

之後，楊某某又以需要繳納定金、社保費 、安置費等為由，騙取李某某、田某某等21名受害人共計150餘萬，並將詐騙來的錢財用於賭博揮霍，已無法歸還。

楊某某以虛構事實、隱瞞真相的方式，詐騙被害人錢財，數額特別巨大，其行為構成詐騙犯罪。仁懷市人民法院以詐騙罪判處楊某某有期徒刑十年、並處罰金10萬。

然而，據中國檢察網近期公布的起訴書，以幫忙找關係進茅台酒廠進行詐騙的並非個案，今年1月，仁懷市人民檢察院先後起訴兩起類似案件。

據媒體報導，作為中國最大的酒企，茅台公司員工待遇頗為可觀。根據貴州茅台披露，2020年員工人均薪酬已經突破30萬，在白酒上市公司中高居榜首。而據茅台集團發布的社會責任報告來看，2020年，茅台集團員工人均工資同比增長約12.12%。