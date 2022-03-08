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前男友尋短…網美跳河救人溺斃 現任女友在旁嚇呆

中國新聞組／北京8日電
網紅譚媛外貌出眾。（視頻截圖）
網紅譚媛外貌出眾。（視頻截圖）

中國一位美女網紅譚媛，日前為了救跳河的前男友，兩人雙雙溺水身亡。譚媛長相清純甜美，在抖音擁有13萬的粉絲。而且，她之前才因為情傷而罹患憂鬱症，好不容易才走出來，沒想到竟發生這樣的噩耗。許多網友都發文表達不捨，譚媛的父親更留言，「妳冷嗎？要照顧好自己，老爸想妳」。

綜合媒體報導，年僅20歲的譚媛是湖南省婁底市人，長相清純甜美。她時常在社交平台發布一些生活日常的視頻，活潑開朗的性格吸引了不少粉絲的關注。

翻看譚媛的視頻，她總是一副笑容滿面，積極生活的模樣，難以相信她曾很長時間和憂鬱症相伴，甚至多次有過輕生的念頭，最近才漸漸走出心裡的陰霾，重新擁抱生活。

據譚媛好友表示，她的死因和感情有關。譚媛曾有過一個前男友小付，小付分手後又開始了一段新的感情，他的現任女友和譚媛也是相識的朋友。

譚媛的父親不停的在女兒的帳號下留言。（視頻截圖）
譚媛的父親不停的在女兒的帳號下留言。（視頻截圖）

小付和現任女友吵架鬧彆扭，女方提出分手，小付不忍分開，威脅女方如果執意和他分手就跳河結束生命。為了勸阻小付，現任女友打電話叫譚媛一起來到河邊開導他。

不知道三人發生了什麽，最後小付還是衝動地選擇了跳河，譚媛為了救他也隨即跳了下去，卻沒想到因此失去了自己的生命。

有媒體指出，小付跳水尋死，而一旁的現任女友沒有做出任何動作，事情發生後，譚媛的好友都難以接受這個事實，並不斷質問小付的現任女友為何要帶譚媛去河邊。從聊天紀錄來看，這名女生一直在道歉，心裡十分不好過。

譚媛去世後，其父親日夜不斷地在她的帳號下留言寄託哀思，言語中難忍悲痛和心酸，稱譚媛在爸爸的心目中，「永遠是他的驕傲」。讓不少網友見狀後，覺得非常心痛又不捨。

網紅譚媛外貌出眾。（視頻截圖）
網紅譚媛外貌出眾。（視頻截圖）

憂鬱症 抖音

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