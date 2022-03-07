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陌陌再傳詐欺 他相親1小時花2900元還被拉黑

中國新聞組／北京7日電
陌陌交友APP上，頻傳相親騙局。(取材自紅星新聞）
陌陌交友APP上，頻傳相親騙局。(取材自紅星新聞）

近日，有網友稱自己在陌陌APP上相親時，一個小時內被騙走2900元（人民幣，下同，約458.7美元）後，被女嘉賓拉黑。據了解，該網友的遭遇並非個例，搜索「陌陌被騙」關鍵詞，有13000多條相關內容。

紅星新聞報導，該網友稱，2021年12月17日，他根據陌陌消息提示，進入一個「月老房間」。一位主播以「月老」的身分，邀請他去相親。於是他開始在「月老」的直播間中與一位女網友聊天，此時「月老」要求他給女網友刷禮物，稱「這樣就會贏得她的好感。」

據了解，在陌陌上，所有禮物均需通過陌陌幣購買，一元錢能買10陌陌幣，禮物種類繁多，包括玫瑰花、魔法書、水晶王冠、旋轉木馬等，價格最高的禮物「溫暖的弦」，需要5.2萬陌陌幣，即5000多元。

在月老的勸說下，該網友開始刷禮物，一個多小時內共計花費2898元。當他最終拒絕繼續刷禮物後，「月老」就告訴他，相親失敗，禮物不退，他也被「月老」和女網友拉黑。該網友表示，「既然相親失敗，就應該退還禮物費用啊？為何要拉黑，這不是欺詐麼？」

針對上述網友的投訴，陌陌方面表示，交友直播間只是提供用戶之間社交破冰的平台，主播個人承諾成功交友、誘導贈送禮物的行為屬於違規行為，平台已對其永久封禁，但對於涉事「女網友」是否存在違規，陌陌方面並未表態。

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