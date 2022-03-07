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自製酸菜賣9.9元遭索賠1千 賣家疑遇職業打假不想賠

中國新聞組／北京7日電
林男網上出售父親自製酸菜。（取材自極目新聞）
林男網上出售父親自製酸菜。（取材自極目新聞）

貴州黔東南州一名林姓男子近日在網上出售自家製的酸菜，被消費者以酸菜為「三無產品」為由索賠千元。林男懷疑對方可能是職業打假團隊，不打算賠償。目前雙方還在溝通，相關部門也在協調處理。

瀟湘晨報報導，林男表示，他的父親在老家養了幾頭豬，去年年底林男便想將一些豬肉做成臘肉在網上銷售，於是便開了一個網店賣一些臘肉、臘腸等土特產。他說，去年年底的一場直播中，有粉絲問到貴州的酸菜，於是林男拿出父親自製的酸菜，開通了一個「福利」9.9元包郵鏈接。「當時是9.9元包郵，抽真空寄過去的，我的運費還是12塊錢呢。」

來源：YouTube

但今年2月24日，林男接到當地市場監督管理局的電話稱，酸菜被人投訴認定為「三無」產品，買家向他索賠1000元，林男不解，9.9元的自製酸菜，卻要索賠1000元？林男75歲的父親聽說此事後也難過流淚。

林男也說明了所賣的酸菜確實沒有正規包裝，也沒有貼產地、生產日期、保質期等信息標籤。「店裡掛的臘肉、臘腸都是有標籤的，因為酸菜是臨時給粉絲的一個福利，父親自己醃製就沒有標籤，我也沒想到會這樣。」林男表示願意接受整改，但是對於後期和買家溝通後，對方索賠1000元一事讓林男難以接受。

「給他（買家）打了2次電話，說要賠償1000元，酸菜才9.9元，但是要我賠這麼多，後來我說可不可以先撤訴，我發工資就微信轉帳給他，他說不行，他會給我一個收款碼。」經過幾次協商買家表示可以少50到100元，林男覺得自己可能遇到了職業打假，因此不打算賠償。

「現在沒有賣了，其他的東西也不敢賣啊，現在市場監督局也已經介入調查，等結果吧。」目前林男店鋪已經關閉所有食品鏈接。

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