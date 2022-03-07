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後廚滿地殘渣、餐具堆水池 天津學校配餐公司髒如廁所

中國新聞組／北京7日電
廚房地上隨處可見食物殘渣。(視頻截圖)
廚房地上隨處可見食物殘渣。(視頻截圖)

天津西青區某中小學配餐公司日前被踼爆後廚衛生環境髒亂「堪比廁所」、餐具清洗不徹底等問題，引起家長廣泛關注。目前已被天津市市場監管委責令暫定營業。

飯盒未經清水徹底沖洗，水沖一下就撈出放置一旁。(視頻截圖)
飯盒未經清水徹底沖洗，水沖一下就撈出放置一旁。(視頻截圖)

綜合媒體報導，這段「堪比廁所」的視頻在網上流傳，據網傳視頻信息描述，「實在是太惡心了」，飯盒就算只用清水沖一下都比帶有大量洗潔精好很多。

視頻畫面顯示，配餐公司工作人員正在一後廚工作間清理剩菜剩飯、清洗飯盒，飯盒未經清水徹底沖洗，在含有大量洗潔精泡沫的水中被直接撈出放置一旁，地面上污垢隨處可見，回收後的餐具堆滿水池、清潔很隨意等。

來源：YouTube

報導指出，一位臨時工在身體感冒未癒的情況下，沒有經過任何體檢環節，直接被勞務市場工作人員分派了一份送餐的工作。令該臨時工沒想到的是，這份工作不是充當普通的「外賣員」，而是被送到一個「做盒飯的廠子」為學生送餐，當天共有十多位臨時工進入了這家配餐公司。

據視頻信息透露，配餐公司後廚溫度高達攝氏30多度，地上灑滿食物殘渣，工作人員就是在這樣的環境中為學生們準備盒飯，上午做的盒飯全部裝車送到學校。

視頻發布後，家長們很快注意到視頻中顯示的配餐公司名稱，隨後有人列出該配餐公司負責配餐的多所中小學校的名錄。還有網友發現，該配餐公司幾年前就曾有過因食品安全問題被家長投訴的紀錄。

天津市市場監督管理委員會據報後稱，有網民反映西青區某配餐公司加工過程中存在環境髒亂、餐具清洗不徹底等問題，已成立聯合調查組，進駐企業展開調查。目前，已責令該涉事企業暫停營業。

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