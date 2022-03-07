大疆賣翻新機？他花2萬多買無人機 開箱冒3條飛控數據

劉先生購買的無人機雲台上有磨損痕跡。（取材自紅星新聞）

家住吉林長春的劉先生前陣子購買2萬1988元（人民幣，下同）的大疆無人機，激活後卻發現飛行日誌中存在2021年9月的3條飛控數據，而無人機的生產日期卻標示為2022年1月，懷疑店家拿測試機或翻新機賣給他。對此，大疆客服回應稱，這些飛控數據為測試飛行時產生，並非販賣翻新機。

紅星新聞報導，劉先生2月26日在一家名為「永樂攝影 」的大疆授權體驗店鋪，購買價值2萬1988元大疆（DJI）無人機Mavic 3。據他回憶，在店鋪開箱時，他將機器激活後，先看到了飛機鏡頭雲台有磕碰的痕跡，「經銷商說沒有問題，都是正規渠道進的貨，我也就沒太在意。」

劉先生購買的大疆（DJI）Mavic 3拆箱現場。（取材自紅星新聞）

可回家後出現了第二個問題，劉先生將飛機與遙控器連接進行調試，打開了飛行日誌，發現竟有3條飛控數據。從劉先生提供的截圖，看到有兩條飛控數據在2021年9月21日的4時15分，另一條是在當天的4時14分。

據大疆官方消息，2021年11月5日，大疆正式推出並對外銷售DJI Mavic 3系列，包括Mavic 3以及Mavic 3 Cine。 「所以說它去年9月份應該是在測試階段。」劉先生推測，「但是這個無人機上的生產日期寫的是2022年1月，所以我懷疑這個無人機是用測試機當新機賣給我的。」

劉先生透露，他聯繫的官方客服給出的說法是，這些飛控數據是在測試飛行時產生，可能是因為失誤沒有清除，並且無人機不是翻新機，因為舊的無人機無法在現場激活。

大疆官網客服表示，飛控數據存在的情況是正常的，因為定期出廠之前無人機會經過多道檢測 工序，出廠時工程師會對無人機進行記錄的清除，由於清除及抽檢過程中會自動產生另外1到5條飛控數據，所以無人機飛行日誌可能會出現1到5條的記錄。

對於官方客服的回應，劉先生表示不接受，也拒絕官方客服以禮物賠償的建議。 「實際存在的飛行日誌證明無人機確實在2021年9月飛行過，而飛機雲台上的磕碰痕跡也疑似使用過，難道我的飛機測試了5個月才完成生產嗎？作為一個消費者我不理解。」

既然是進行抽查檢測，那其他購買者是否也遇到過類似的情況呢？經查詢，大疆無人機官網下的互動論壇大疆社區中，2016年、2018年時曾有用戶發帖表明「大疆Mavic產品有多條激活前的飛控數據。」

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