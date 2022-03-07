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她喊老公他昏頭…老農遇美女營銷 5萬買酒難脫手

中國新聞組／北京7日電
「A小雪兒」發給老何的照片。（取材自紅星新聞）
「A小雪兒」發給老何的照片。（取材自紅星新聞）

四川一名59歲老農民去年因一通銷售電話，認識長相甜美的年輕銷售員，對方不時直呼他「老公、親愛的」，老翁在女子甜言蜜語誘惑下，貸款5萬1000元（人民幣，下同，約8071美元）買下36箱的白酒。事後發現竟是女子與同事設局騙他買酒，怒告涉事酒業公司。

紅星新聞報導，四川宜賓珙縣農民老何2021年5月突然接到自稱是四川富盛天下酒業銷售經理的電話，此後，一個網名叫「A小雪兒」的周姓女子添加老何微信，表示自己負責貴州某酒廠白酒銷售工作。

「A小雪兒」之後時常透過微信與老何聊天、分享生活照，「A小雪兒」開始向老何訴說家門不幸，哥哥不成器、媽媽生病住院急需用錢等苦悶，並開始稱呼老何為「親愛的」。兩人聊天越來越曖昧，某日「A小雪兒」甚至傳來一段15分鐘的黃色視頻。老何以為自己「交了好運」，回應對方「挺想你的，小寶貝」。

據報導，老何表示周女開始要求他幫忙倒賣白酒「賺差價」，周女透露自己手裡有個王姓長線客戶，已先後跟她購買28次白酒，最近又要一批白酒。因對方不知道公司降價，仍願意以原價格購買白酒，承諾之後賺取到的差價和他五五分成。

老何坦言自己「被美女迷惑暈了頭，也被價差利誘」，兩人甚至「相約」生意做成後「奔現」。老何瞞著老婆、兒子，借錢墊付5萬元酒款，先後從周女手中購買了4批次共36箱「貴州迎賓酒」。

此後，老何仍然沒等來客戶「王大強」，還發現自己被周女等人拉黑。老何才驚覺自己受騙，向貴州的酒廠查詢後才發現，所謂的「客戶」同樣是該酒業銷售公司的銷售人員，而稱老何「親愛的」、「老公」的美女也不姓周，而是已從四川富盛天下酒業離職的陳姓女子。

涉事的四川富盛天下酒業代表人萬先生表示，女員工行為違反了公司規定，公司願意給老何退貨還款，同時贈與5000元白酒彌補損失。但老何對這個結果並不滿意，老何以該酒業公司存在欺詐為由，委託律師提起訴訟。

老何和他買的貴州迎賓酒。（取材自紅星新聞）
老何和他買的貴州迎賓酒。（取材自紅星新聞）

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