江西女結婚5天出家 10年後訴請離婚 夫拒：要拖她到老

江西一名女子婚後僅五天時間就出家為尼，十年後突然提出離婚，登上熱搜。圖為示意圖。（取材自微博）

近日，江西省的一起離婚案件上了熱搜。據報導，江西一名女子和認識六年的男子結婚，婚後僅五天就選擇出家為尼，十年後突然回來提出離婚。丈夫不滿，一度拒絕離婚，並稱「要拖她到老！」後來在法官等人的心理疏導下，男子才同意。最終法院判女子賠償男子2000元（人民幣，下同）賠償，成功離婚。

光明網報導，兩人於2011年6月結婚，當時女方32歲。婚後女方發現丈夫整日遊手好閒，好吃懶做，與婚前形象大相徑庭。雙方不僅經常因為瑣事爭吵，甚至丈夫還多次在爭吵時對妻子拳腳相加。於是妻子在結婚五天後決定離家出走，來到外縣的一家寺廟，出家為尼。

2021年11月，妻子從他鄉歸來，向當地法院提起離婚訴訟。丈夫收到材料後向法官稱：「堅決不離婚，要拖她到老！」

丈夫認為，妻子無故離家多年，對他造成了嚴重的傷害，受傷的明明是自己，他想不通為何妻子會先提出離婚，並稱將不配合法院的審判工作。

法官了解情況後，與司法所工作人員輪番對張某做心理疏導及解釋工作，最終，丈夫接受了2000元的補償，同意跟妻子離婚。

對此案件，網上有評論指出，整件事情透露著詭異。丈夫不明白為何妻子先提出離婚，讀者更不明白，妻子離家出走十年，他在此期間為何不提出離婚？這樣「獨守空房」對自己有何好處？

妻子就更奇怪了，明明跟男子結婚前，已經認識了六年之久，對方的為人難道不清楚嗎？偏偏結婚僅僅五天，才發現男方好吃懶做，甚至存在家暴 ，這從常理上說不通。

評論說，報導還有一個最關鍵的地方沒有提到，就是彩禮，女方有沒有騙婚的可能性？其實這個問題可以通過調查得到答案，只需要確認一下她這十年間是不是一直在寺廟當尼姑。

此事存在蹊蹺，十年時間雙方不管不問，一直這麼拖著，誰也沒有再婚，這兩人絕不簡單。