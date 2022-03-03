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殺女友減刑9年…出獄後拒戴口罩又行兇 北京男判死

中國新聞組／北京3日電
郭文思被執行死刑。（取材自微博）
郭文思被執行死刑。（取材自微博）

北京男子郭文思，2004年，就讀大學期間，因為口角殺害了女友小佳。郭文思於2005年被判無期徒刑，後來經過九次減刑，2019年刑滿出獄。沒想到，他隔年在超市購物時，被人告誡要戴口罩，郭文思居然將對方推倒致死。北京市第二中級人民法院日前宣判，對郭文思判處死刑。

九派新聞報導，2004年，當時就讀大學的郭文思與同學小佳戀愛。8月某日凌晨，他們在酒店客房裡吵起來。衝動之下，郭文思用枕頭悶住小佳的口鼻，將小佳殺害。當天下午，郭文思自首，他的父母也對小佳的母親作出賠償。

2005年，郭文思因犯故意殺人罪被判處無期徒刑。後經9次減刑，於2019年7月刑滿釋放。

沒想到，2020年3月，郭文思在超市購物時，被人勸誡要正確佩戴口罩。竟然心生不滿，用猛推、勾絆的方式將被害人摔倒在地致其顱腦損傷死亡，隨後毆打前來攔阻的兩名超市工作人員，造成一人死亡、二人受傷的後果。

二進宮的郭文思，被翻出此前殺人的前科，群眾質疑他9次減刑的背後，是誰在暗箱操作？經調查9次減刑，幕後的人都是郭文思的父親郭萬普。

警方通報稱，郭萬普退休前在中國原子能科學研究院工作。兒子進監獄後，他就一直在想辦法行賄相關人員，用不正當手段爭取減刑。

據郭萬普的供述稱，郭文思先後服刑的監獄有5個，從郭文思入獄到出獄這14年來，不斷有人為他暗中操作，前後共涉及金額110萬。

北京市第二中級人民法院日前以故意傷害罪判處郭文思死刑，剝奪政治權利終身，並與其之前所犯故意殺人罪恢復執行的無期徒刑，剝奪政治權利終身併罰，決定執行死刑。

而郭文思減刑案也同日宣判，相關的隋建軍等受賄、徇私舞弊減刑案，及郭萬普等行賄案。被判處七年六個月至二年六個月有期徒刑，部分被告人還被判處40萬元至14萬元不等的罰金。

北京 口罩 監獄

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