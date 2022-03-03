美容師酒店打瘦臉針 大連女毀容…已知60多人受害

小雯接受漫長而痛苦的治療。（取材自封面新聞）

遼寧大連女子小雯經朋友推薦，認識自稱是瀋陽整形美容機構美容師的郭某，在郭某建議下，小雯和另外兩名女生在大連某酒店開房作整形手術 室，由郭某為他們射了玻尿酸、溶骨針來瘦臉。一個月後，小雯臉部腫脹不消並出現潰爛化膿，花了10多萬（人民幣，下同）治療仍未好。她說，現在「後悔死了，覺得自己太蠢了」。

封面新聞報導，治療期間，小雯陸續遇到60多名類似遭遇的女生，她們懷疑注射的針劑存在問題。不過，一名整形從業者稱，供貨商發現出事已經跑路了。

報導指出，去年5月，小雯和前同事小麗聊天時，聽說了一位美容師郭某，小麗曾多次在她的手裡做過微整形手術，「我和小麗及小麗的姐姐，三個人拼單一起做，美容師願意到大連來」。

在郭某建議下，小雯在大連一處公寓酒店開了一間房作為手術室，「她在床上鋪了一個布單子，從行李箱裡拿出一些藥劑、針管、手術鉗，我們輪流躺上去讓她給我們打針。總共兩個多小時就做完了」。

小雯說，她以前沒做過微整形，「郭某沒給我們看工作證，針劑的包裝是外國文字，她只是說從西班牙進口的。現場做完，我們各自用支付寶轉帳給她，她就離開了」。

小雯表示，自己主要是想瘦臉，打了玻尿酸、溶骨針。打完後，臉有點腫，過了一個月開始化膿。郭某說，可能是吸收不好，讓小雯按摩揉開，還提供了中藥方子，用玉米鬚泡茶喝，但喝了一段時間臉上卻潰爛出大洞。

小雯到醫院就診，被診斷為「非結核分支桿菌感染」，接受了清創手術。 小雯無法說明白當時注射的是什麼藥品，醫生只是懷疑藥品可能有問題。事後，小雯遇到了多個類似遭遇的病友，大家都注射了同一種溶骨針。

在社交平台搜索，有不少美容帳號都推薦這款針劑，聲稱瘦臉安全無副作用。一位南京的受害者稱，她在一家整形機構注射這款溶骨針之後出現結節，初步達成退費並賠償2萬元（約3166美元）的協議。

小雯說，自己治療費用已花費10萬餘元，郭某陸續賠償了她4萬元後把微信 停了。小雯已向公安 單位報案，不過她表示，這次事故已經對她的臉造成了不可逆的傷害，即便能追責，她的容貌也恢復不到以前的樣子了。