義烏8歲童壓歲錢不見報警…小偷竟是他

接到8歲男孩成成報警後，警員上門處警。（取材自微信）

義烏公安 日前接到一位八歲男童成成的報案電話。成成說，自己過年期間收到萬餘元（人民幣，下同）的壓歲錢，某天下課回家竟不見了。民警上門後，男孩父親才承認壓歲錢是他瞞著孩子存起來了。

澎湃新聞報導，成成表示，過年收了萬餘元壓歲錢，存在罐子裡，不時拿出來數數。 日前放學回家，罐子不見了，問了父母，都說沒動過。他找了幾天無果，覺得錢被偷了，於是報警。

警方登門調查，當時男孩和母親在家，父親匆匆從外面趕回來，把員警拉到了一邊，說是他拿走了存錢罐。父親說這麼做是見孩子經常點錢，怕他拿了亂花，孩子發現存錢罐不見了他也沒說明，以為過兩天孩子就忘了，想不到他會報警。員警叮囑父親，遇這類事情要和孩子平等坦誠地溝通，不能用敷衍、欺騙的方式處理。

據了解，義烏從過去中國生產、遠銷海外的出口貿易，轉向「買全球，賣全球」的轉口貿易，當起全世界「賺差價的中間商」。近年來，更由於電商 業務的發達，快遞業務量僅次於廣州。

但對外地人來說，總覺得義烏人有兩個缺點：第一是太摳，第二是排外。

這種「斤斤計較」的態度，來源於老一輩人窮困歲月的經歷。不止在做生意上如此，在日常生活中，老義烏們也總是能節約就節約，因此看上去確實很「摳」。