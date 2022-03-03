拿證躺賺6萬？碳排放管理師廣告有詐 「只是培訓證書」

中國積極推動實現「碳達峰、碳中和」目標，「碳排放管理員」被納入職業序列，但「碳排放管理師」相關培訓機構魚龍混雜。此為象山長大塗灘塗光伏項目，示意圖。 （新華社）

「碳排放管理員」自從去年被納入職業序列後，網路上各種「碳排放管理師」報考廣告讓人眼花撩亂；有不少考生投訴稱，有機構打出「考取證書可獲數萬元掛靠費」的承諾，卻在考生交完費或參加完考試後失聯。

法治日報報導，中國國家培訓網日前發布聲明稱，一些社會培訓機構開展「碳排放」相關培訓，在進行網路媒體宣傳時盜用「中國國家培訓網」名稱和品牌，在學員報名群誇大證書效力為上崗必備等不實宣傳內容。參加培訓頒發的是「培訓證書」，並非上崗必備證書或其他職業技能等級證書。請廣大網友和參訓學員防範被騙。

調查發現，目前並沒有「碳排放管理師」職業，只有2021年3月納入職業分類大典的「碳排放管理員」；但隨著「雙碳政策」的推行，碳排放管理師相關證書在各大社交媒體火熱起來，相關的培訓機構也魚龍混雜。

報導指出，有不少考生投訴稱，一些培訓機構在推廣「碳排放管理師」培訓課程時，宣稱考試包過、一次性考取高級證書、拿證後可兼職可全職，甚至給出「考取證書可獲數萬元掛靠費」的承諾，然後在考生交完費或參加完考試後失聯。

在網上以「碳排放管理師報名」檢索，大量培訓機構投放的報考廣告，價格大多1000元起。這些網頁均在顯著位置標註「新興職業」、「人才緊缺」、「月薪3W」、「含金量高」等宣傳語。

報導說，一教育 公司教務李老師介紹「碳排放管理師(職業)技能證書」的各種優勢稱，碳排放管理師證書是電力、鋼鐵、造紙等八大控制排放行業的敲門磚，去相關企業公司應聘全職工作，年薪15萬元起步；兼職掛靠年收入可達3萬元至6萬元。但xx電力建設有限公司HR李女士稱，「公司現沒有碳排放相關崗位需求。」

線下從一家專業培訓機構得知，是否擁有碳排放管理師證書，並非是從事碳管理工作的准入性條件，其性質是普通培訓合格證明。現在不少培訓機構宣傳可以包辦兼職掛靠和領補貼都是假的，掛靠本身也屬於違法行為。有不少考生在網絡投訴稱，自己在找培訓機構報考的過程中出現了疑似被詐騙 ——付完數千元至上萬元學費之後，培訓機構失聯了。

新疆烏魯木齊的陳佳(化名)支付3500元向一博主報考「碳排放管理師」，對方稱證書下來對接兼職企業，兼職費不低於3萬元，直接簽3年合同。討價還價後，陳佳先交1500元。但培訓結束後，陳佳沒有等到任何可簽約的信息，感覺被騙了，聯繫對方要求退款，對方稱「我們全是正規操作，不怕你去報警」，然後把陳佳「拉黑」了。

河北石家莊的李林從事天然氣相關工作，為職業發展報考碳排放管理師證書，向北京 某在線教育科技有限公司支付3800元報考費。去年12月28日在參加一次線上考試後，機構老師就失聯了。

「碳排放管理員」的職業建設體系仍在規劃中，國家並未公佈其職業准入資質標準，也沒有統一的職業資格證書。

北京理工大學法學院教授孟強說，碳排放管理師證書也只是一個培訓證書，考生不要抱有僥倖心理，還是要理性報考。