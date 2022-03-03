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上海女子地鐵被猥褻 苦無證據猶豫2日才報案 警速抓嫌

中國新聞組／北京3日電
卓女將定製的錦旗送到陸家嘴站治安派出所後把經歷發布在網絡平台，引發眾多網友關注。（取材自北京青年報）
卓女將定製的錦旗送到陸家嘴站治安派出所後把經歷發布在網絡平台，引發眾多網友關注。（取材自北京青年報）

近日，上海卓姓女子下班途中在地鐵被一男子猥褻，正當她猶豫不知如何處理時，男子迅速逃離。考慮到自己沒有證據，女子2日後方在家人勸說下報警，警方快速抓獲了嫌犯。

卓女把自己的經歷發布在網路平台後引發了眾多關注。她表示，希望藉此提醒更多女性勇敢向警方求助。

下班途中 遇地鐵猥褻

北京青年報報導，卓女日前下班後乘地鐵回家，在地鐵二號線上，正拿著手機與朋友聊天的她明顯感覺到有人觸摸自己的身體。她低頭一看，發現一男子正從正面用手觸碰自己的下體。她下意識瞪了那男子一眼，沒想到對方依舊沒有停手。

卓女氣得一把推開男子的手，對他說：「你亂摸什麼？長得斯斯文文做這種事不要臉」。男子沒有反駁卓女，也沒有抵抗，只是嘆了口氣。

「我那一瞬間感覺血衝到腦門，呆住了。」卓女說，當時她不知道該怎麼辦，不知道是應該打這個男子，還是應該拉著他去報警。同時，她也擔心自己是否會受到傷害。正在她猶豫時，地鐵到站，車門打開，這個男子迅速逃離了。

回到家後，卓女愈想愈生氣，家人勸說她報警。卓女想到自己當時下意識推開對方，沒有以拍照等方式留證，一直猶豫沒去報警。

3天內 民警抓獲嫌犯

事發後兩天，在家人的勸說下，卓女來到男子下車的地鐵站點上海科技館站警務室報警。卓女提供的上海市公安局城市軌道和公交分局立案告知書顯示，她舉報的地鐵二號車廂猥褻案，經警方審查，認為符合刑事立案條件，已決定立案。

為了讓卓女回憶乘車信息，方便調取監控，民警帶著她在上車的世紀大道站每個路口查看。後來，民警調取到相應監控。卓女稱，民警與她確認了影片中的男子即為涉案男子後，當天即將男子抓獲。民警告訴她此男子為慣犯，之前也曾因地鐵猥褻被警方拘留。

卓女表示，這次報警的經歷給了她很強的安全感，「女孩子遇到這種事情總歸是有點羞恥的，如果辦案民警的態度敷衍輕浮，或是指責女生的衣著，就會讓人很難受，但是這次我遇到的每一個民警他們都很好。我覺得心裡超級溫暖。」

地鐵站 公安 北京

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