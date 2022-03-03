上海女子地鐵被猥褻 苦無證據猶豫2日才報案 警速抓嫌
近日，上海卓姓女子下班途中在地鐵被一男子猥褻，正當她猶豫不知如何處理時，男子迅速逃離。考慮到自己沒有證據，女子2日後方在家人勸說下報警，警方快速抓獲了嫌犯。
卓女把自己的經歷發布在網路平台後引發了眾多關注。她表示，希望藉此提醒更多女性勇敢向警方求助。
下班途中 遇地鐵猥褻
北京青年報報導，卓女日前下班後乘地鐵回家，在地鐵二號線上，正拿著手機與朋友聊天的她明顯感覺到有人觸摸自己的身體。她低頭一看，發現一男子正從正面用手觸碰自己的下體。她下意識瞪了那男子一眼，沒想到對方依舊沒有停手。
卓女氣得一把推開男子的手，對他說：「你亂摸什麼？長得斯斯文文做這種事不要臉」。男子沒有反駁卓女，也沒有抵抗，只是嘆了口氣。
「我那一瞬間感覺血衝到腦門，呆住了。」卓女說，當時她不知道該怎麼辦，不知道是應該打這個男子，還是應該拉著他去報警。同時，她也擔心自己是否會受到傷害。正在她猶豫時，地鐵到站，車門打開，這個男子迅速逃離了。
回到家後，卓女愈想愈生氣，家人勸說她報警。卓女想到自己當時下意識推開對方，沒有以拍照等方式留證，一直猶豫沒去報警。
3天內 民警抓獲嫌犯
事發後兩天，在家人的勸說下，卓女來到男子下車的地鐵站點上海科技館站警務室報警。卓女提供的上海市公安局城市軌道和公交分局立案告知書顯示，她舉報的地鐵二號車廂猥褻案，經警方審查，認為符合刑事立案條件，已決定立案。
為了讓卓女回憶乘車信息，方便調取監控，民警帶著她在上車的世紀大道站每個路口查看。後來，民警調取到相應監控。卓女稱，民警與她確認了影片中的男子即為涉案男子後，當天即將男子抓獲。民警告訴她此男子為慣犯，之前也曾因地鐵猥褻被警方拘留。
卓女表示，這次報警的經歷給了她很強的安全感，「女孩子遇到這種事情總歸是有點羞恥的，如果辦案民警的態度敷衍輕浮，或是指責女生的衣著，就會讓人很難受，但是這次我遇到的每一個民警他們都很好。我覺得心裡超級溫暖。」
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