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武大輔導員稱「訓練抗壓力」 PUA女學生拍艷照

中國新聞組╱綜合報導
白某讓女生拍光腳及不雅照，稱這是在幫助她們提高能力。(上游新聞/受訪者供圖)
白某讓女生拍光腳及不雅照，稱這是在幫助她們提高能力。(上游新聞/受訪者供圖)

武漢大學一名前輔導員白某日前被多名女生在網路發文指控，以「訓練抗壓能力」為名，行PUA（勾引搭訕等攻略技巧）之實，誘導指令擺出涉嫌色情的動作，還拍下照片散播，武漢大學證實網路傳聞，通報稱白某品行不端，被撤銷研究生學位。

封面新聞報導，白某曾是武漢大學經濟管理學院學生會副主席，讀研期間擔任該院輔導員，2020年6月離校前往深圳入職一家大型信息通訊公司。

受害女生小貝指控，白某利用大廠學長身分，以幫助面試、幫助學業規畫為由，逐步洗腦受害女性們接受他的培訓和指令，白某拍攝了很多女生裸腳和只穿內衣內褲的照片、視頻，並在微信聊天及語音電話裡引導女生做色情對話，「他說是為了訓練抗壓能力」。

小貝說，白某為了說服她服從指令，向她發來數十張此類照片、視頻，能清晰辨認出有些受害女性是她的學姐和同班同學。「他拍這些照片的時候一再強調會保密，但實際上他一直用這種照片去勸說新目標，導致多個女生的私密信息被洩露、傳播。」

報導指出，另一名女生小穎表示，白某用文字或語音電話模擬跆拳道對打的環節，會指定對手是某某女同學，讓小穎用髒話去辱罵這個同學，貶低對方的身材長相，語言越粗俗他越滿意，「我們辱罵某同學的錄音成了他手中的把柄」。

小穎說，白某甚至會以訓練為由逼迫女生擺出各種姿勢，有受害女生被要求全裸朗讀稿件，還有人躺在地上被他踩臉訓練抗壓能力。

另一位參與發文的受害者小歡說，她們收到大量傾訴郵件，初步統計有近40人，有十幾個是在學院學生會或社團工作過的女生。

據報導，武大工作人員向白某核實情況，錄音中白某承認拍攝了女生相關照片，但並不是出於非法目的，是「部分女生主動找我求助，我利用業餘時間幫她們提高能力」。武漢大學官方微博隨後發布通報，決定撤銷白某碩士研究生學歷證書、學位證書，並撤銷其優秀畢業研究生榮譽稱號。

白某讓女生拍光腳及不雅照，稱這是在幫助她們提高能力。(上游新聞/受訪者供圖)
白某讓女生拍光腳及不雅照，稱這是在幫助她們提高能力。(上游新聞/受訪者供圖)
白某讓女生拍光腳及不雅照，稱這是在幫助她們提高能力。(上游新聞/受訪者供圖)
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