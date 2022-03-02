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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

貴州滅門案3死 女童逃20米喊「救命」仍被殺

中國新聞組╱綜合報導
居民在事發現場附近圍觀。(取材自封面新聞)
居民在事發現場附近圍觀。(取材自封面新聞)

貴州省六盤水市發生一起刑事案件，一對老年夫婦和他們的12歲孫女遭殘忍殺害，女孩遇害前曾邊喊「救命」邊往外跑，逃出20米左右時，仍被嫌犯追上來殘忍殺害；案發後，嫌犯逃至10公里外的明硐水庫自殺。目前案件正在進一步偵辦中。

封面新聞報導，知情人士表示，嫌犯塗某某為被害老年夫婦的三女婿，疑因幾年前妻子離家出走並在外出軌，塗某某多次勸說回家未果，由此心生怨恨，曾向妻子揚言「殺妳全家」。案發當天，塗某某酒後帶著凶器衝進岳父家，最終釀成慘案。

知情人士稱，塗某某和妻子時常吵架，幾年前妻子離家出走，一直沒有回過家，聽說在外面找人重新組了家庭，這讓塗某某懷恨在心。今年春節期間，塗某某去岳父家拜年時身上就帶著刀具。「由於是過年，當時在場的人比較多，所以塗某某可能就放棄了。」

「太讓人痛心了，被殺的三個人中，年齡最小的才12歲，是個小女孩。」現場目擊者肖先生稱，當天晚上他路過案發點附近時，聽到有人喊：「快報警！殺人了！」他跑到現場查看，發現一名小女孩躺在巷道裡，被害的劉醫生夫妻倆則倒在劉氏診所內，不省人事。

肖先生表示，劉醫生今年74歲，被殺害的小女孩，是劉醫生小兒子的女兒。案發時有人看到被害小女孩從診所跑出來，邊跑邊喊救命，讓人痛心的是，小女孩逃出20米左右時，仍被行凶者追上來殘忍殺害。案發地附近居民介紹，殺害了岳父母和小侄女後，塗某某逃至10公里外的明硐水庫自殺。

進入案發現場的巷口。(取材自封面新聞)
進入案發現場的巷口。(取材自封面新聞)
事發當晚，有警車停在案發現場巷口。(取材自封面新聞)
事發當晚，有警車停在案發現場巷口。(取材自封面新聞)

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