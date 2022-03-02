上海警方偵破億元詐案 地下挖出160萬現金

160萬元贓款埋入一米多深的土坑中。(取材自上海法治)

一處看似普通的民宅後山的野地裡，竟然埋藏著兩桶巨額現金。上海警方日前從深達1米多的土坑中挖出兩桶現金共160萬元人民幣，因此破獲了一起精心設計、案值高達1億元的特大詐騙 案。

人民網報導，上海警方在接到被騙方報警後快速反應，成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案，在上海、福建兩地全鏈條摧毀以犯罪嫌疑人陳某福為首的詐騙團夥，抓獲20多名犯罪嫌疑人，目前已挽回被騙方經濟損失8100多萬元，其餘錢款已經明確下落，正在全力追繳中。

據報導，上海某貿易有限公司員工何先生經人介紹，結識了自稱是一家貿易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中，藍、陳兩人表示，近期要與福建一家公司做石材生意，需要向對方「亮資」以展示公司經營狀況和資金實力，希望能從何先生所在的公司借款1億元作為「過橋資金」，並約定於1月24日在藍某鳳的公司（實為陳某英租借的民宿 ）內進行轉帳。

當天下午何先生如約而至，現場除了藍、陳兩人外，還有自稱是藍某鳳生意夥伴的某石材公司業務人員黃某等人。眼見「做生意的雙方」都在，何先生即按照約定轉帳，之後陳某英藉口先行離開，何先生後來才發現這根本是一場騙局。

上海市公安 局黃浦分局民警接獲報案後立即趕赴現場，將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等四人當場抓獲，僅用九小時即將逃離現場的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。

報導提到，警方同步追贓，在五天時間內先後前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結涉案資金5400多萬元，並在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲，發現其在陳某英指使下，將取現的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。