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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

貨艙充電寶起火? 客機迫降長沙 上百人安全撤離

中國新聞組／北京2日電
一名航空博主發布的疑似被燒毀行李箱。（取材自上游新聞）
一名航空博主發布的疑似被燒毀行李箱。（取材自上游新聞）

從廣州飛往湖北宜昌的九元航空AQ1305航班，日前因「貨艙起火」在長沙機場臨時備降，機上105名旅客及機組全部安全撤離；初步查清為乘客托運行李中出現鋰電池自燃造引起火警。

影音來源：YouTube

上游新聞報導，事故航班當天9時21分從廣州起飛，原計畫中午12時到達湖北宜昌，但中途臨時備降長沙；10時27分成功備降，隨即釋放充氣滑梯，客艙實施緊急撤離。

報導指出，乘客王強（化名）回憶說，事發前客艙中沒有任何異常情況，落地後沒有往常一樣滑向停機坪，直接在跑道上就停下了，機組發布緊急撤離口令，空乘人員在逃生門附近組織乘客撤離；「落地後，飛機前後四個逃生門都打開了，充氣滑梯也釋放了。」王強注意到，其中有一名乘務組人員十分緊張，還大喊「快跑，逃命。」

報導說，有實名認證的專業人士在社交媒體發文稱，AQ1305航班出現貨艙火警的原因，是因有乘客托運行李中出現了鋰電池自燃造成了火警，同時還發布了過火行李箱的圖片。羊城晚報報導稱，飛機備降時未見明火，「火警原因疑系旅客行李中有充電寶（尿袋）」。

對於相關情況，九元航空未對外進行證實，僅表示出現了「貨艙火警」，公司將積極配合民航監管部門調查。

九元航空AQ1305航班從廣州飛往湖北宜昌途中，因「貨艙火警」迫降長沙機場。(視...
九元航空AQ1305航班從廣州飛往湖北宜昌途中，因「貨艙火警」迫降長沙機場。(視頻截圖)

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