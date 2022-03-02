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深愛的女人和別人開房 廣東男舉喇叭喊話 網這樣評論…

中國新聞組／北京3日電
男子以大喇叭喊話。(視頻截圖)
男子以大喇叭喊話。(視頻截圖)

近日，廣東汕尾的街頭，一個男子站在街心向著一家酒店用大喇叭喊話，引來行人的關注，警察趕來也勸不走他。原來他發現自己深愛的女人，跟別的男人進了這家酒店，自己想要呼喚她出來，跟自己回去。視頻在網路引起討論，網友紛紛表示：這男人，愛的也太卑微了。

百度專欄「辣媽本地專欄」一篇文章指出，視頻中可見，路人議論紛紛。可能看男子喊得太久了，當時男子正站在車來車往的街心，還正下著小雨，女生不得不下來處理這件事，兩個人在街心說了很久，男子都沒有動。女子只能先強行把他拉到街邊。

兩人來到路邊之後，男子一把就把女生抱在了自己懷裡，沒想到女生用盡全身的力氣，把男子一把給推開，嘴裡還喊著「放手」，能聽得出那聲音裡充滿了厭惡。

當時女子的身邊，還站著一個打傘的男生，看上去個頭比他還高，衣服也穿得比較時尚。文章說，其實，一切都已經很明顯了，喊話的男子再糾纏，就是自討沒趣了。

文章指出，網友看到視頻後，幾乎也是一邊倒，話題都集中在了男人這一邊，有網友說：「這男人，愛的也太卑微了，女朋友都這樣做了，還能公開在這裡呼喚她回心轉意，要是我，別說不會在這裡喊話了，就是她回來找我，我還不一定要她呢！」

還有網友說：「男人這樣的行為，既自私又無腦，大庭廣眾之下，女朋友一定會恨死他了，這完全把她逼到了道德評價的死角，這下好了，完全沒有任何機會了。看上去是卑微，實則是可怕。」

女子下樓，一把將男子拉開。(視頻截圖)
女子下樓，一把將男子拉開。(視頻截圖)

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