悲慘堪比8孩母? 網紅疑圈養「鐵籠女」 陝西公安調查

與徐州「八孩母」事件一樣，一名網紅（左）囚禁「小雨」（右）十餘年。（取材自微博）

江蘇徐州「鐵鏈女」民憤未休，陝西又爆出「鐵籠女」，悲慘遭遇堪比「八孩母」？一名網紅主播在社交平台聲稱「鐵籠女」是他撿來的「老婆」，不但在網上公然虐待她，還用3萬元人民幣(約4773美元)賣掉兩人的女兒。該男子在網上「自爆惡行」令網民質疑真假，對此，陝西榆林公安 已成立調查組進一步核實。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，網傳文章顯示，一名叫王國紅的女大學生在2009年失蹤。2020年，有網友在陜西榆林發現一女子小雨，疑似失蹤的大學生王國紅。小雨被發現的時候，已經出現精神失常的狀態。

文章還稱，收留小雨的是一名擁有7萬多粉絲的主播「我是李奇峰」。快手平台裡多個主播打著要幫助小雨尋親的名號，但實際是相互炒作、博眼球吸粉，網名為小雨的女子幾乎被肯定是王國紅，但她至今都沒能被解救。

該主播自述來路不明的小雨2009年開始與自己同居，曾多次試圖逃跑。不僅如此，該主播還多次毒打小雨以及用各種惡毒手段對付小雨。小雨為他生有一子一女，兒子2012年11月3日生，女兒則2015年5月25日生下後，以3萬元的價格賣給了鄰村。

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文章指出，該主播數次在直播間透露了虐待小雨的言論，說小雨是他撿來的，剛撿回來的時候，他把小雨綁在凳子上三天三夜。並且，該主播家裡有一個鐵籠，用處是帶著小雨出門時，怕她逃跑安裝的。平時，小雨如果受到驚嚇，也會不自覺地跑到鐵籠裡。

文章還披露，該主播還給小雨上了戶口，兩人是夫妻關係。此外，有一次小雨懷孕後，不知什麽原因孩子流產了。

報導指出，快手平台「我是李奇峰」帳號粉絲數達到7.8萬，但目前該帳已經被封禁，無法看到歷史發布視頻。榆林市對此高度重視，由榆林市公安局組織相關部門進行調查。