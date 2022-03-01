雙減鐵腕 寒假「補習熱」降溫 15家教培機構被罰3650萬

新東方、學而思、作業幫等15家中國校外補教機構被罰款共計人民幣3650萬元。(取材自微博)

中國去年推出「雙減政策」（減輕作業、補習），相關部門加大執法力度，以往寒假會出現的「補習熱潮」不再；此外，重點檢查新東方、學而思、作業幫等15家校外培訓機構，處罰虛假宣傳和價格詐欺 行為，罰款共計人民幣3650萬元（約581萬美元）。

澎湃新聞報導，上述負責人表示，此次首次依據「價格法」、「反不正當競爭法」兩部大法打出「組合拳」，開展綜合執法檢查，發揮了市場監管的綜合效益。

負責人指出，北上廣深等一線城市是人才、資本和技術的重鎮，也是校外培訓機構「大牌雲集」的區域，這些地區的家長和學生也最為焦慮，因此，這次專項整治工作在上述地區重拳出擊，開展重點檢查。從執法檢查結果來看，成效也比較明顯。

負責人表示，下一步，中國國家市場監管總局將繼續積極配合教育行政主管部門，按照「雙減」工作要求，做好校外培訓機構價格與反不正當競爭監管工作。

2018年9月，中國教育部 印發「關於面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法（試行）」，取消學前教育階段各類競賽和義務教育階段學科類競賽，競賽數量大幅消減，斬斷競賽與補習掛鉤的利益鏈，緩解競賽帶來的「培訓熱」，減輕因競賽帶來的學生過重的補習負擔、家長經濟和精力負擔。

雖競賽亂象得到有效遏制，但發現仍存在變相培訓收費、清單外競賽違法違規舉辦等問題。為此，中國教育部會同相關部門修訂和完善「管理辦法」，進一步調整競賽評審流程，並加大違規查處力度。

據統計，在今年寒假期間，官方共查處了1.01萬個證照不全的機構、918個證照齊全的學科類機構和4218個非學科類機構違規培訓行為，並處理了1042人以「一對一」等方式之違規培訓行為，查處違規培訓行為503起，通報違規機構2個。