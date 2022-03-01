我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

雙減鐵腕 寒假「補習熱」降溫 15家教培機構被罰3650萬

中國新聞組／北京1日電
新東方、學而思、作業幫等15家中國校外補教機構被罰款共計人民幣3650萬元。(取材自微博)
新東方、學而思、作業幫等15家中國校外補教機構被罰款共計人民幣3650萬元。(取材自微博)

中國去年推出「雙減政策」（減輕作業、補習），相關部門加大執法力度，以往寒假會出現的「補習熱潮」不再；此外，重點檢查新東方、學而思、作業幫等15家校外培訓機構，處罰虛假宣傳和價格詐欺行為，罰款共計人民幣3650萬元（約581萬美元）。

澎湃新聞報導，上述負責人表示，此次首次依據「價格法」、「反不正當競爭法」兩部大法打出「組合拳」，開展綜合執法檢查，發揮了市場監管的綜合效益。

負責人指出，北上廣深等一線城市是人才、資本和技術的重鎮，也是校外培訓機構「大牌雲集」的區域，這些地區的家長和學生也最為焦慮，因此，這次專項整治工作在上述地區重拳出擊，開展重點檢查。從執法檢查結果來看，成效也比較明顯。

負責人表示，下一步，中國國家市場監管總局將繼續積極配合教育行政主管部門，按照「雙減」工作要求，做好校外培訓機構價格與反不正當競爭監管工作。

2018年9月，中國教育部印發「關於面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法（試行）」，取消學前教育階段各類競賽和義務教育階段學科類競賽，競賽數量大幅消減，斬斷競賽與補習掛鉤的利益鏈，緩解競賽帶來的「培訓熱」，減輕因競賽帶來的學生過重的補習負擔、家長經濟和精力負擔。

雖競賽亂象得到有效遏制，但發現仍存在變相培訓收費、清單外競賽違法違規舉辦等問題。為此，中國教育部會同相關部門修訂和完善「管理辦法」，進一步調整競賽評審流程，並加大違規查處力度。

據統計，在今年寒假期間，官方共查處了1.01萬個證照不全的機構、918個證照齊全的學科類機構和4218個非學科類機構違規培訓行為，並處理了1042人以「一對一」等方式之違規培訓行為，查處違規培訓行為503起，通報違規機構2個。

教育部 詐欺

上一則

美稱6次懇請阻戰遭拒 中回嗆：抹黑

下一則

王毅挺俄烏談判：鼓勵一切有利和平解決危機的外交努力

延伸閱讀

香港疫情嚴峻 防疫祭鐵腕：公務員未接種疫苗禁止上班

香港疫情嚴峻 防疫祭鐵腕：公務員未接種疫苗禁止上班
芝公校今秋開學日 即起開放家長票選

芝公校今秋開學日 即起開放家長票選
喜瑞都社區學院合作雙北 推暑期免費線上中文課

喜瑞都社區學院合作雙北 推暑期免費線上中文課
喜瑞都社區學院和台灣合作提供美國學生線上中文課

喜瑞都社區學院和台灣合作提供美國學生線上中文課

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬