把學生打倒還踹她 陝西「情緒激動」副校長遭停職

陝西初二女學生被副校長腳踢、搧耳光。（取材自中國青年網）

陝西志丹縣一所中學的副校長被爆因為一時情緒激動，對初二女學生腳踢、搧耳光，對方倒地還繼續踢踹，導致女學生受傷。事件發生後，家長向公安 機關報案，由家長帶往醫院檢查，學校安排班主任對該生心理疏導。志丹縣教育科技體育局通報稱，該名副校長已被暫停職務，正配合警方調查。

中國青年網報導，志丹縣志丹中學初二女生蘭蘭（化名）的家屬許先生表示，蘭蘭24日晚上回家告訴家長，當天下午6時多，學校副校長楊向龍看到學校裡有學生打架，就問她相關的情況。她沒參與打架，沒向楊向龍說這件事的具體情況，楊向龍覺得她在隱瞞，連續搧了她30多次巴掌，在她倒地後，楊向龍還踢踹她，要求她站起來。

蘭蘭的父母25日去了學校，楊向龍並未出現，而是由學校的另一名副校長接待了家長。這位副校長認可蘭蘭當時並未參與打架事件，並稱楊向龍是因為情緒激動打了孩子。許先生稱，由於楊向龍始終未出面，也沒有提出向家長、孩子道歉，蘭蘭的家人離開學校後報了警，並安排孩子到醫院住院，接受檢查。

微信 公眾號「志丹縣教育」25日發布一條由志丹縣教育科技體育局發出的說明，志丹中學副校長楊向龍在課間巡查中，發現學生白某等多名同學在教學樓四樓樓道追逐打鬧，在製止及批評教育過程中，楊向龍對白某實施了搧耳光、腳踢等過激行為。

有網友評論稱，楊向龍十幾年前曾是他的班主任，打人厲害得很，很多人敢怒不敢言，希望徹查。也有網友認為作為校領導，採取打耳光的方式侮辱學生，性質惡劣，應該拘留，聽說已經拘留了。

楊向龍目前沒有被拘留，教育部 門正在等警方的調查結果，將根據警方調查結果作出進一步的處理，學校已經向警方提供了相關材料。志丹縣公安局和學校轄區保安派出所回應，警方正在對此事展開調查。