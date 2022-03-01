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猥褻人體模特 大學美術系教授被拘

中國新聞組／北京1日電
西南大學美術學院雕塑系講師被傳猥褻人體模特兒。（取材自微博）
西南大學美術學院雕塑系講師被傳猥褻人體模特兒。（取材自微博）

西南大學美術學院雕塑系講師何某遭網友投訴，竟猥褻人體模特。據了解，校方看到舉報信息後，第一時間成立了工作組，目前警方已將涉事教師拘留，學校已停止該教師的教學科研等工作。

封面新聞報導，受害女子表示，「以前給學生做模特的時候認識的何某，今年開學前夕，他（何某）說打算出一本書，需要拍攝人體，想讓我當他的模特，工作地點在學校附近他的工作室裡」。

她曾三次到何某處，前兩次拍攝一切正常，第三次何某就對她上下其手。女子在網上表示，「我認為自己還算是看得開膽子大的人，在被侵犯對過程中也一樣不敢過於反抗，怕激怒對方，造成更嚴重對後果」。

事後，女子主動出擊，用微信對何某套話，讓對方坦承，「摸都摸了，還想上本壘呢」。女子將與何某的微信聊天記錄交給警方，目前警方和學校都已經介入調查。

女子表示，「最初發貼的目的是想警醒大家，避免還有人受到傷害」。

據了解，被指控的老師何某，是該校美術學院雕塑系講師，1998年考入俄羅斯列賓美術學院雕塑系，2005年畢業於列賓美術學院雕塑專業獲碩士學位，是中國雕塑家學會會員，重慶雕塑家學會理事。

西南大學黨委宣傳部回應，學校看到舉報信息後，第一時間成立了工作組，目前警方已將涉事教師拘留，學校已停止該教師的教學科研等工作，「待警方調查結果出來，肯定會嚴肅依法依規處理此事」。

受害女生向老師套話。（取材自微博）
受害女生向老師套話。（取材自微博）

雕塑 微信 俄羅斯

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