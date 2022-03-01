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俄烏戰區拍照 新華社記者被示警「小心有人朝你開槍」

中國新聞組／北京1日電
新華社記者穿越基輔封鎖區，想報導俄烏戰事。（視頻截圖）
新華社記者穿越基輔封鎖區，想報導俄烏戰事。（視頻截圖）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事，引起全球關注，新華社駐烏記者日前穿越基輔封鎖區，想作進一步報導，但被士兵要求不得拍照或錄製視頻，警察要求刪除拍攝內容，還有熱心人提醒放下手機，「你這是很危險的行為，會有人朝你開槍的！」

報導指出，該名記者魯金博26日聽聞「基輔市區有區域發生戰鬥」，立即帶上手機、電腦、充電寶，打開導航前往發生戰鬥的地鐵站

魯金博從第聶伯河東岸到西岸，經過主城區仍是一片平靜，偶爾聽到砲聲，到了距離地鐵站還有700多米時，道路被一排烏克蘭士兵封鎖。他搖下車窗解釋：「我是記者，要到全面戰鬥區拍點畫面。」士兵說：「前面都是交火區，你不能過去，向右拐，離開這裡！」

魯金博開過去後又攔截，一名士兵喊：「為什麼你開著白俄羅斯的車、拿著白俄羅斯的記者證跑到烏克蘭來？」一番解釋後，被要求不得拍照或錄製視頻。

無奈，只能後退500米，下車。有熱心人看到他拿著手機走在街上，特意告訴他：「趕快放下手機，你這是很危險的行為，會有人朝你開槍的！」

戰區報導告一段落，魯金博立即返回分社，開了幾公里後，發現有汽車排隊在加油，忙問排隊的當地人：「聽說俄方馬上要從東部攻進來了，你們怎麼不著急？」這名男子冷靜地說：「還需要點時間。」

此時，魯金博接到通知說基輔地鐵停運了，於是便決定去看看地鐵站內的情況。走入地鐵，所有商店都已關門。他碰到一個拖著行李的女孩往上走，便上前詢問：「地鐵不是已經停了嗎？你是坐地鐵來的？」她答道：「不是。地鐵停了，但是我們在裡面避難。我的食品儲備沒有了，回家補充一些。」

地鐵值班人員看魯金博拿著手機，讓他別動，打電話叫警察來，警察到場後要求解鎖手機，把拍攝內容給他們看。

「你不可以拍這裡，你拍攝目的是什麼？」「我是記者，」魯金博拿出證件給他們看，在確認不是壞人後，命令他把拍攝內容全部刪掉才放行。

在回分社道路上橫著水泥墩，幾個民兵端著槍守衛，在僅有的一個縫隙，前面幾輛車排隊通過。不遠處，一個民兵用槍對準司機，另一個民兵負責詢問。輪到魯金博時，對方擺手讓他迅速通過。

回到分社所在的居民樓，見到鄰居老大爺，互致問候，老大爺開了門後，還說他給小狗買了狗糧。問他是帶槍去的嗎？ 「當然！要時刻保持安全！」老大爺說。 

地鐵站 手機 白俄羅斯

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