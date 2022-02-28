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網紅帶貨假茅台 賣出逾2萬瓶 涉案金額上億

中國新聞組／北京28日電
重慶公安在貴州遵義、湖北恩施等地同步開展收網行動，首次破獲「全自動生產+直播引流帶貨」的特大製售假酒案。（取材自微博）
重慶公安在貴州遵義、湖北恩施等地同步開展收網行動，首次破獲「全自動生產+直播引流帶貨」的特大製售假酒案。（取材自微博）

產銷2萬多瓶假茅台，案值上億人民幣，還雇用「網紅」講解如何辨別真假，最後還是栽在警方手裡。

證券時報報導，重慶公安局近日破獲一起特大製售假酒案，抓獲犯罪嫌疑人24名，搗毀產、儲、銷「 黑窩點」4處，現場查獲假冒茅台品牌酒成品800多瓶、待灌裝基酒3000多斤，初步估算涉案金額1億元。犯罪嫌疑人交代，為了擴大銷量，魏某等人還雇用 「網紅」 製作識別真假茅台品牌酒的短視頻，在某互聯網短視頻平台註冊多個帳號滾動播放，積聚人氣推銷。

近年來，打假工作是茅台集團的重點工作，但是假茅台依舊屢禁不止，這背後，供需關係的矛盾以及高額的利潤是假茅台層出不窮的根本原因。

報導指出，2020年7月以來，魏某認為仿製高端品牌酒可獲取暴利，遂夥同向某、李某等人製售高仿茅台品牌酒。魏某等人從范某處購置散裝的醬香型白酒基酒，從廣東、貴州等地分別購買假冒品牌的商標、手提袋、酒杯盒、防偽識別器等外包裝材料以及壓蓋機、包裝機、自動貼標機等設備，在湖北恩施城鄉結合部租賃房屋作為廠房，自主勾調、灌裝、包裝，成批次生產高仿茅台品牌酒。

黔江警方調查，魏某等人非常注重製假工藝，在製假過程中採用新設備實現貼標流程自動化運行，使用的防偽芯片仿真度極高，肉眼難以識別。

為擴大銷量，魏某等人還雇用「網紅」製作識別真假茅台品牌酒的短視頻，在某互聯網短視頻平台註冊多個賬號滾動播放，積聚人氣後進行推銷。魏某等人交待，其已先後生產、銷售高仿茅台品牌酒約2萬多瓶。

犯罪嫌疑人稱，為了擴大銷量，他們專門雇用網紅製作短視頻，教網友識別真假茅台酒，然...
犯罪嫌疑人稱，為了擴大銷量，他們專門雇用網紅製作短視頻，教網友識別真假茅台酒，然後在某短視頻平台上註冊多個帳號滾動播放，等積攢到足夠的人氣後再進行推銷。此為示意圖，與新聞無關。（取材自蓋飯娛樂官方號）

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