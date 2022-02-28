詩詞賽是個坑? 亂寫獲評「優秀詩詞家」交98元領證書

主辦方還拉攏參賽者入會，收取會員費。（取材自南方都市報）

民政部日前公布2022年第一批涉嫌非法社會組織名單，名單中有「傳統詩詞研究學會」。此前有網友表示在網上看到一個「詩詞大賽」，隨便寫首詩報名後就收到了獲獎短信，稱可領證書和紀念牌，需交98元工本費，而證書頒發機構正是「傳統詩詞研究學會」。

南方都市報報導，這家涉嫌非法社會組織以舉辦詩詞比賽牟利，並積極拉攏參賽者入會，收取會員費。在被曝光後改頭換面，另起爐灶繼續經營自己的「詩詞」生意。

網友王芳（化名）說，今年初她看到「詩詞大賽」的邀請鏈接，名為「2021年度傑出詩人獎」徵稿要求古體詩、新詩均可。主辦方表示是以「大眾評選投票 點讚方式」進行。只要填上姓名（藝名也可）和電話就算報了名。當時已有1.5萬人報名。

報導指出，之後各種短信和電話催促交稿，她「胡亂寫了」一首古體詩交稿。三個月後突然收到一條短信，通知她得獎了。短信稱，「鑑於您對弘揚詩詞文化的優秀貢獻，特授予您『2021年度優秀詩詞家』頭銜，永久入編聯網人才庫」。點開鏈接有認證證書和紀念獎牌，認證單位是「文化藝術人才庫」，證書頒發單位為「傳統詩詞研究學會」。想拿到這些得交98元的工本費。

王芳說，這個「詩詞大賽」評選過程中要在網上拉票，沒有提交作品也會收到獲獎的通知，這些都讓她覺得這個比賽和背後的機構不靠譜，「這明顯是個坑」。

這個山寨組織舉辦的比賽，竟有人信以為真。據報導，有網友曬出「傳統詩詞研究學會」等機構頒發的「榮譽證書」，有網友甚至將此獎項列入自己履歷和頭銜。

報導說，王芳表示，「這種機構很聰明，98塊錢而已，數目不大，沒有人會去深究」。有業內人士也認為，這種獎項在很便宜的價格下就能提高「身價」、滿足一些人的虛榮心，所以才吸引不少參賽者。主辦方還會拉攏參賽者加入學會，298元就能成為永久會員。

搜索發現，某些社交平台有關詩詞徵文類比賽的廣告非常多，多數宣傳是「免費報名」、「獎品豐厚」、「面向全國」等。報名頁面通常提示「報名後，請注意查收短信，接聽電話」；比賽組織者多數為小公司和個體戶。

用網上AI 所寫的詩向「傳統詩詞研究學會」進行投稿，很快對方就稱作品已通過審核，並發來參賽鏈接。比賽名字顯示為「2022年當代詩仙獎」。打開鏈接，可以給參賽作品點讚，同樣還可以購買「令牌」送25讚，需花費5元；購買「玉璽」送5000讚（加贈1555讚），需花費999元。