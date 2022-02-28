轉移8孩案焦點？ 柬埔寨「血奴」疑假新聞 柬媒：爆料者被調查

媒體近日報導一名江蘇男子被詐騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血淪為「血奴」，事件引發關注。（取材自澎湃新聞）

「徐州8孩案」新聞延燒之際，江蘇出現一名男子自稱被騙到柬埔寨當「血奴」，討論熱度直追「徐州8孩」。不過，柬埔寨警方近日向媒體表示，「血奴」案純屬編造。

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媒體近日報導，一名來自江蘇省、化名「李亞明」的31歲男子去年6月被介紹到廣西工作，卻被綁架到柬埔寨強迫賣血，每45天就要被抽3大瓶血，直到日前才逃離住院。

中央社報導，中國駐柬埔寨大使館 16日發文證實此事，並要求柬國警方立案調查。不過，由於涉嫌婦女拐賣的「徐州8孩案」近日鬧得沸沸揚揚，中國官方出手控制輿論影響，「血奴」案爆發的時間點遭外界質疑「也太巧」。

柬埔寨華文媒體柬中時報26日獨家報導指出，不願具名的柬國高級警官表示，轟動柬埔寨和中國的「血奴」案是編造，國家高層已下令徹查，而當時出來爆料「血奴」案的中柬義工隊隊長陳寶榮已被警方帶走。

柬中時報引述可靠消息來源表示，陳寶榮說是被蒙在鼓裡，也被「血奴」案欺騙。陳寶榮自25日中午開始接受柬埔寨警方調查，中柬義工隊支持警方查明事實真相、嚴懲犯罪分子。