最後影片喊發燒…網紅唐痘痘驚傳去世 粉絲：爺奶怎辦

27歲網紅唐痘痘驚傳過世。（取材自微博）

中國27歲網紅「唐痘痘」以拍攝「和爺爺爺爺共同生活」的幽默短片走紅，在抖音 擁有187萬粉絲追蹤，日前驚傳他因急性胰腺炎過世，消息一出微博 掀起關注，不少網友震驚不已，表示不敢相信，還有網友直呼「爺爺奶奶怎麼辦啊」。

https://www.youtube.com/watch?v=tbaFKc7QrdM

影音來源：YouTube

唐痘痘是天津人，以「和奶奶爺爺共同生活」的幽默短片成為網紅，影片內容多是祖孫三人的逗趣互動。片中他是一個被奶奶打的淘氣包，他也常在抖音裡，拍攝一些帶著爺爺奶奶搞笑的短片。

唐痘痘一周前最後更新的一段影片中，就曾用手揉眼睛跟爺爺奶奶說他可能發燒了，露出非常難受的表情，當時奶奶摸額頭是真有點燙，網友都還以為是「劇本」，所以沒有想太多，沒想到現卻突然過世，讓網友都相當震驚。

綜合媒體報導，這個信息來自於一位名為「大鵬」的短影片作者表示，「唐痘痘因為急性胰腺炎，一直發燒沒當回事，轉移到心臟，救護車來人就沒了。」

唐痘痘去世的消息讓許多網友們感到震驚，紛紛留言「好傷心，一路走好」，「簡直不敢相信這是真的」，「我的天我還關注他抖音了」，「我還挺喜歡看他的短視頻呢」、「關注了他好久（淚），奶奶人也特別和藹、特別可愛」。

唐痘痘曾說小時候是爺爺奶奶帶大，所以真離不開他們，沒想到卻比爺爺奶奶先走一步，不少網友擔心「爺爺奶奶該怎麼辦？」