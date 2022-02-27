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連上9天班想休假 老闆：別來了…長沙男棄2萬月薪離職

中國新聞組／北京27日電
黃姓男子在一家新媒體公司擔任運營總監，待遇優渥，卻因連上九天班想休息一天卻被公司告知「那你別來了」，近日毅然離職。（視頻截圖）
黃姓男子在一家新媒體公司擔任運營總監，待遇優渥，卻因連上九天班想休息一天卻被公司告知「那你別來了」，近日毅然離職。（視頻截圖）

湖南長沙一名黃姓男子在一家新媒體公司擔任運營總監，月薪2萬元（人民幣，下同，約3165美元）起步，外加提成，讓他十分滿意。但剛上班，就要他連續工作九天，黃男吃不消提出想休假一天，沒想到卻被告知「可休息，那你別來了」。

綜合媒體報導，黃男入職新媒體公司「湖南聚鑫集夢」，擔任運營總監，談好的待遇是1萬元底薪，加1萬工齡工資。工作內容是每月替公司招募15名主播及3名運營經理，有意向的都要到公司面試，同時參與公司培訓，試用期滿後還可拿到主播提成。

可是他連續上了九天班之後，身體實在吃不消，遂向老闆提出想休息。不料公司表示，「可休息 那你別來了」，於是他主動提出了離職。

辭職後，黃先生與財務對接時，卻被告知自己沒有薪水。對此，公司老闆表示，黃先生根本不是公司員工。韓經理說，雙方的合作協議中並沒有約定底薪，薪酬只以任務量來計算，至於應聘時允諾的待遇，也是其他合作方的私自行為。

公司稱，黃男確實工作了九天，但因為合同約定的工作量沒有達到，無法結算薪酬。而且不僅僅是黃先生，包括他招來的主播，簽的也是合作協議；黃男和旗下主播雖然接受公司的管理，但雙方實際上是合作關係，依據合約按數據結算薪酬。

不過湖南金州律師事務所律師劉璽並不認可，他表示，事主每日打卡考勤，服從公司制度管理，由公司發放勞動報酬，儘管雙方簽訂的是合夥協議，但實質上為勞動關係，非平等合作主體。另外，長沙開福區勞動保障監察大隊已對湖南聚鑫集夢展開調查。

黃男提供的在職證明。（視頻截圖）
黃男提供的在職證明。（視頻截圖）

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