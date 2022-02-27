長沙男不繫安全帶上工 被妻罰吊半小時…網：這是真愛

長沙一名男子上工地不繫安全帶，被工友舉報，次日被妻子吊在安全體驗館「訓話」。（取材自瀟湘晨報）

長沙一位丈夫上工地不繫安全帶，被工友舉報，次日被妻子吊在安全體驗館半小時。視頻中，妻子站在他面前問：「知道錯了嗎？」有網友質疑是擺拍，但多數網友為妻子點讚，「這是真愛」。

瀟湘晨報綜合報導，視頻中的妻子李女表示，那天長沙下大雪，前一天無意間聽丈夫同事說起他去工地沒繫安全帶，就想通過這種方法讓他意識到安全的重要性，把視頻發布到網上也是警示每一位工地上的工人，一定要注意自己的安全。

據了解，李女與丈夫結婚六年，兩人在長沙一建築安防企業工作多年，因工作崗位不同，丈夫不少時間是在工地上。

當時，李女士和同事聊天，無意間得知約一周前丈夫在工地上未繫安全帶，「工作的時候我也不能時刻在他身邊，這是第一次有他身邊朋友說起這種事，當時聽到的時候心情肯定是擔心大過於生氣」。

因為工作原因，李女十分注重安全，「一般項目上工作的人都是家裡的頂梁柱，他在外工作，妻子小孩在家裡等，我們自己從事這個行業，都清楚工人上項目的時候一定要注意安全。身邊的同事肯定是為了他的安全起見才會跟我講」。

李女便想出了讓丈夫繫著安全帶吊在公司安全體驗館上的「小懲罰」，視頻顯示，丈夫吊在安全體驗館門口，頭歪向一邊，雙手插袋，一副「不服氣」的樣子。

「其實沒有網上說的吊了幾個小時那麼久，大概也就是二、三十分鐘左右。」通過此事，李女希望能讓丈夫進一步意識到安全的重要性，「不保證會不會有下一次出現，但是最起碼經過這個事，跟他講了這個事情的重要性，他肯定會更加注意，為了孩子、為了家庭，他也肯定會把安全放在第一位」。

視頻上傳後，不少網友點讚稱，「這是位合格的妻子」「這是為大家好，是為了所有打工人家庭，安全第一」。有網友質疑是擺拍作秀，但也有人認為，「不管是不是作秀，但上工地高空作業，你沒有繫安全帶，人就沒有了」。