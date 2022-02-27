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深圳外送小哥怕封村 「捲舖蓋」送餐

中國新聞組／北京27日電
視頻中，外賣騎手們因害怕隨時會被封村，帶著被褥出門，萬一回不去了，找個地方就可以睡覺了。（視頻截圖）
視頻中，外賣騎手們因害怕隨時會被封村，帶著被褥出門，萬一回不去了，找個地方就可以睡覺了。（視頻截圖）

疫情期間，外賣小哥為民眾遞送食物，解決被隔離者飲食的需求。近日網上流傳一段視頻，在深圳的外賣小高，因害怕隨時會被封村，無法繼續送外賣，便帶著被褥等裝備出門，讓網友大受感動。

綜合媒體報導，視頻中，深夜的深圳街頭，還有不少外賣小哥在忙碌著，不少外賣車的後座上，都綁上了用席子包裹著的被褥。

來源：YouTube

詢問後才明白，他們是怕在送外賣的途中，突然封村了，於是便隨身帶著鋪蓋，萬一回不去了，找個地方就可以睡覺，這樣也就不會耽誤第二天繼續送餐。

而在地鐵站的一角，一個垃圾桶附近，一邊停著一輛外賣電動車，車的旁邊有兩床鋪蓋打開著，上面有兩位小哥席地而臥，看上去已經睡著了。

據了解，這是他們在疫情期間總結出來的經驗，於是就做好了兩手準備，盡最大的可能不要耽誤工作。在隨時可能會被封閉的這種情況下，默默想出對策，這種精神感動了許多網友。

有網友稱，「看吧，人最怕的是沒有班上，掙錢是王道，打工是真愛」「隔離中幸虧還有你們送外賣，不然沒有囤糧食的我真的會餓死」「真不容易，平時對他們尊重些，走在路上前後看看多讓一讓，免得小哥太著急」，還有網友表示，「一文錢難倒英雄漢，你是不知道年輕人身上的壓力」「不是可憐是很聰明，努力奮鬥的樣子真帥」。

在垃圾桶旁邊席地而眠的外賣小哥。（視頻截圖）
在垃圾桶旁邊席地而眠的外賣小哥。（視頻截圖）

疫情 地鐵站 電動車

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