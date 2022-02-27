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媒婆摔傷致死 相親男稱「沒雇請作媒」仍判賠

中國新聞組／北京28日電
四川閬中古城，「媒婆」得意洋洋送新娘上花轎。此為示意圖，與新聞無關。（取材自南方+／視覺中國圖）
四川閬中古城，「媒婆」得意洋洋送新娘上花轎。此為示意圖，與新聞無關。（取材自南方+／視覺中國圖）

廣西岑溪市一媒婆為同村男子介紹對象，相親結束後媒婆搭乘男子車子返程，下車時不慎碰到車門摔倒，後送醫搶救，出院沒多久過世。家屬向男子索賠21萬元，據廣西高院消息，法院判相親男擔責20%，賠償4萬餘元人民幣（約6331美元）。

北京青年報報導，2020年9月，岑溪市的媒婆王大媽為同村的陳遠介紹對象，並陪同他外出相親結束後，王大媽搭乘陳遠的車子返程，下車過程中不慎碰到車門仰倒在地。陳遠急忙下車與母親林芳合力將王大媽抱回屋內椅子上坐著，拿止血貼貼在王大媽的左手背，在王大媽後腦紅腫部位塗上萬花油，並給王大媽餵食人參和熱粥。

王大媽進食後嘔吐，一個小時後未見好轉，村醫到場診治後送岑溪市醫院進行頭顱手術搶救，王大媽出院後沒多久離世。

2021年4月6日，王大媽的親屬將陳遠訴至岑溪市人民法院，請求法院判令陳遠賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金共計26萬3481元。親屬稱，王大媽受陳遠雇請在工作中受傷死亡，陳遠既是雇主，又是唯一受益人，應承擔賠償責任。

陳遠稱，他沒有雇請王大媽做媒人，是王大媽串通三個媒婆主動為他介紹對象。王大媽還安排他接第二個媒婆。他要給誰紅包、給多少紅包都是王大媽安排。當天他為此支出紅包錢1000多元。王大媽跌倒完全是其個人原因造成，他不應該承擔賠償責任。

岑溪法院審理後認為，陳遠未盡到提醒乘客注意安全以及保障乘客安全的義務，且沒有第一時間撥打醫院電話呼叫救護車救治，遲延行為致使王大媽未能及時得到救治而死亡，應承擔一定的過錯責任。

王大媽是患有風濕性心臟病且年事已高的老人，搭乘車輛下車時本應注意避免自身風險，險情發生後更應該主動告知自己的傷情。王大媽沒有盡到自身注意義務，應自行承擔大部分過錯責任。 

法院認定民事責任由王大媽自行承擔80%，陳遠承擔20%。

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