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前線戰況 俄軍稱拿下烏克蘭戰略港口城市梅利托波爾

俄烏戰事延燒網路 中平台打擊「俘虜烏克蘭美女」言論

記者黃雅慧／即時報導
戰火無情，百姓無辜，俄國出兵烏克蘭牽動俄中美三國新權力關係，人民只能淪為魚肉，圖為24日在砲火中受傷的烏東婦女。Getty Images
戰火無情，百姓無辜，俄國出兵烏克蘭牽動俄中美三國新權力關係，人民只能淪為魚肉，圖為24日在砲火中受傷的烏東婦女。Getty Images

俄羅斯與烏克蘭間戰事火熱，延燒至中國互聯網，成為中國網民熱議話題。對此，微博抖音等社交平台紛發布公告，對於針對國際局勢的不當言論進行處置；此外，微信也於26日發布「關於理性發布涉國際熱點事件訊息的倡議」，呼籲廣大網民，在關注國際熱點的同時，保持客觀理智的態度。

微博管理員於25日發布公告稱，國際局勢引發網友關注熱議，在根據用戶舉報並在排查中發現，「有極個別網友在外方使館機構微博下發布攻擊謾罵、宣揚仇恨、引戰帶節奏等不良言論，站方堅決反對，並果斷予以處置。」

該公告還顯示，對排查到的攻擊謾罵、引戰對立等622條內容進行處理，對105個違規帳號，視程度採取禁言7天至關閉帳號的處置。

微博具體指出，有極個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，對此，將堅決予以處置。

另一方面，中國最大短視頻平台「抖音」的安全中心近日也公告，在日常巡檢中發現，極個別用戶借助熱點事件，「不當蹭熱、玩梗」。特別是以痛點為笑點，發布諸如「俘虜烏克蘭美女」等視頻，傳播不當價值觀，破壞平台氛圍。

對於上述不當現象，抖音表示進行了集中打擊，共處理違規視頻6,400條，中斷違規直播1,620次，並對相關帳號進行處置。抖音並呼籲廣大用戶，共同維護風清氣正的社區氛圍。

與此同時，微信平台也指出，有個別用戶藉機發布涉國際熱點事件的不良訊息，比如編造所謂的「去烏克蘭參戰可獲得學分」等虛假信息，以及發布「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容，挑撥公眾情緒，給網路空間造成了極大的負面影響。因此，發布相關倡議，呼籲共同維護清朗網路空間。

烏克蘭 抖音 微博

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