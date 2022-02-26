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撲倒冰墩墩挨轟 隋文靜：只想抱抱但剎車不及

中國新聞組╱北京26日電
隋文靜在表演滑冰後推倒冰墩墩，引發不少網民不滿。（取材自微博）
隋文靜在表演滑冰後推倒冰墩墩，引發不少網民不滿。（取材自微博）

北京冬奧雙人滑冠軍、花樣滑冰運動員隋文靜在北京冬奧表演滑中「撲倒」冰墩墩的一幕引發熱議。部分網友批評這一行為很「過分」、存在危險，但其他網友認為，隋文靜只是「沒剎住車」，並非故意，不必苛責。隋文靜否認故意推到冰墩墩，稱自己是想抱抱吉祥物，但滑過頭了。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，隋文靜日前在直播中稱「想扒開冰墩墩看裡面身高186的大帥哥」的言論，再度引發網友討論。隋文靜對於直播中的言論稱，看的是首都體育館門口的一個冰墩墩，當時隊友和很多志願者在，自己並未扒開吉祥物，且直播發言也是開玩笑。

據報導，隋文靜/韓聰動情演繹了一曲《Run》，圓滿結束了本屆冬奧之旅；在表演滑結束的全體選手返場環節，吉祥物冰墩墩也穿著冰鞋踩上了冰面，晃晃悠悠十分可愛。隋文靜朝冰墩墩滑去後，似乎速度過快，冰墩墩直接被撲倒了。隋文靜努力將冰墩墩翻了幾面，並和其他運動員一起將冰墩墩扶了起來。

這一幕在社交平台上引發了熱議。報導指出，起初大家的注意力都在冰墩墩上。隨後有網友將矛頭指向了隋文靜，稱她在冰墩墩摔倒後還將其翻轉，可能會導致玩偶裡面的演員頭暈，希望大家不要效倣此類舉動，以免誤傷吉祥物扮演者。

但也有網友指出，冰墩墩是充氣式玩偶，一直在挑戰「4A」的它經常摔倒，這次碰撞應該不會對裡面的演員造成實質性傷害。

後來隋文靜參與某短視頻平台直播連線時，被問起前一天「推到頂流」的事，隋文靜稱：「我隊友跟我說，冰墩墩裡面都是身高平均186的大帥哥，我是想扒開看看，然後推到了以後發現好像也整不起來，就算了。」該直播片段讓爭議進一步發酵。

據新浪娛樂報導，隋文靜回覆網友稱，表演滑扶起冰墩墩時已經向裡面的演員道了歉，當時跑過去是想抱抱冰墩墩，結果滑過了，所以翻轉吉祥物，試圖找到它的正面再扶起來。自己當時身體狀態不佳，「賽前到表演結束30多個小時沒有休息，從前一天到比賽結束連續暈倒3次，後一直採訪，表演（滑）減難度。」

隋文靜／韓聰奪得北京冬奧雙人滑冠軍。（新華社）
隋文靜／韓聰奪得北京冬奧雙人滑冠軍。（新華社）

北京冬奧 運動員 YouTube

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