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當地沒醫院接納？湖北護理生「實習」竟被派去電子廠

中國新聞組╱北京26日電
學生拍攝的廠內工作場景。（取材自極目新聞）
學生拍攝的廠內工作場景。（取材自極目新聞）

「我們是學護理專業的，竟被學校派到電子廠實習，一天要在流水線上工作十多個小時，老師還沒收了我們的身分證……」連日來，湖北省恩施州利川市民族中等職業技術學校多名學生反映稱，他們的實習「變了味」。

極目新聞報導，小劉現在該校中醫護理專業讀高二。她說，2月10日，根據學校統一安排，中醫護理專業四個班的學生統一乘坐大巴，來到位於湖北仙桃市的健鼎電子實習，300多名學生被分配到多個車間，主要工作內容是加工、檢測電子元器件。她每天工作時間超過十小時，早8時前需到車間「打卡」，在流水線上需工作至晚8時，中午和傍晚各有45分鐘吃飯、休息時間。

該校高二年級學生小王也被派到健鼎電子實習。據報導，她說，廠內工作實行「兩班倒」，有不少學生被安排到夜班工作，每日晚8時上班，工作到次日早8時，前不久，一同班同學因工作時間過長而精神恍惚，在流水線上被研磨鑽孔的鑽頭紮傷了手掌，送醫後傷口還縫了針。

不僅是中醫護理專業的學生到電子類企業實習，該校還將農藝等多個專業的學生，安排到武漢部分電子、汽車類企業實習。

報導指出，小劉透露，專業內四個班級各派了一名老師，到工廠進行跟班管理，大家的身分證被老師們以「方便管理」為由收走了。老師們承諾，每月工資人民幣2000元起。她說，廠內同類型崗位的不少老職工，月工資可達四、五千元，懷疑學校在中間「賺了差價」。

健鼎電子人力資源部工作人員表示，如能正常出勤，學生正常工資約在4000元至6000元之間，在廠內實習可免費食用工作餐，住宿每月需交60元的費用，如需使用空調需另外交費。那麼，這差額部分哪去了？學生到底是實習還是變相打工？

據報導，利川市民族中等職業技術學校辦公室主任孫國忠表示，目前學校高二年級共有1000餘名學生，被安排到武漢、成都、仙桃等地的工廠實習，學校不存在從中牟利的行為。因專業特殊性，本地和外地均無醫院接納護理專業學生，只得把學生派到電子廠實習。

武漢 檢測 汽車

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