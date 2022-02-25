被曝不倫害墮胎 上海教授遭停職 女學生：我不是唯一受害者

上海中醫藥大學一名女學生近日自曝，為該校一名已婚教授墮胎。涉事教授否認指控。（取材自微博）

上海中醫藥大學一名女學生近日自曝，為該校一名已婚教授墮胎 ，更稱她「不是唯一的受害者」。校方日前發布公告稱，已成立調查組，並暫停涉事教授李某行政職務及醫療、教學、科研工作，將根據調查結果依法依規對其進行進一步處理。

香港 01報導，根據網傳內容，25歳的女學生就讀上海中醫藥大學研究生二年級，2020年秋季入學成為涉事教授李某的學生，李某此後時常展現出自己對她的關心，並營造「婚姻不幸」的形象，致使二人逐漸發展成「男女朋友」關係。

女學生表示，李姓教授從禮節性擁抱到看手相，再到背後環抱、親吻，最終發生關係。該女同學自曝於去年4月查出懷孕，並獨自前往醫院墮胎，文中控訴沒想到「曾讓我景仰崇敬的導師後來竟成為我的噩夢」。

對此，李姓教授表示，「現在的學生想法很複雜，她有啥依據、有啥證據啊，就這樣平白無故地這樣說我？沒有這個情況！不知道是誰，她有落款嗎？有名字嗎？為什麼要這樣搞呢？」

上海中醫藥大學發布公告稱，已成立調查組，並暫停涉事教授工作，將根據調查結果依法依規對其進行進一步處理。（沸點視頻）

事件曝光後傳得沸沸揚揚。學校公告發布後，上述女學生將此前相關網絡文章刪除，並澄清自己「暫時刪除」網貼，並非收了「封口費」，「本人絕對沒有接受任何物質上的好處，也不會接受任何私下和解。希望學校徹查該教授相關不當行為。」

來源：豫視頻YouTube