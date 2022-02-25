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不只是血奴？ 1400條訊息曝光…華人在柬成「行走黃金」

中國新聞組／北京25日電
圖為在柬埔寨涉網詐的中國人等待被押解返中。(取材自公安部刑偵局微博)
圖為在柬埔寨涉網詐的中國人等待被押解返中。(取材自公安部刑偵局微博)

中國人淪「血奴」事件持續發酵，讓柬埔寨網路詐騙行業引起關注。近日，一名身陷柬埔寨某園區網詐窩點重慶女子與家人的1400餘條聊天紀錄曝光，揭露遭拐騙的中國人如「牲口一樣」，以1.5萬到3萬美元售賣，當地犯罪集團更稱中國人是「行走的黃金」。

上游新聞報導，化名曉渝的女子從上海持護照出境飛東南亞某國工作，進「公司」才知道是網絡電信詐騙，三個月後被帶到柬埔寨網路詐騙園區。曉渝和家人曉欣聊天時透露，網詐公司以毒品控制被害人，「不聽話，該死的都死了」，如果想生存只好騙更多中國人的錢。

重慶女子身陷柬埔寨詐騙集團，與家人的訊息曝光。（取材自上游新聞）
重慶女子身陷柬埔寨詐騙集團，與家人的訊息曝光。（取材自上游新聞）

曉欣曾鼓動曉渝向警察報警然後遣返中國，但曉渝表示，業主跟柬埔寨官方有關係，「有的犯罪集團保護傘就是柬埔寨將軍」，網詐公司光明正大做非法行為，就算順利逃到警察局，有些警察也會藉機勒索，「有的人報警，警察直接就聯繫園區，報警的人就被賣了。」

曉渝絕望表示，即便家屬拿錢贖人也無法，「與其這樣（賣房子拿錢贖人）我死了一了百了，百度說，100多米，幾秒鐘就能落地。」

曉渝與曉欣的聊天內容揭露柬埔寨「黑色產業鏈」及其背後血淋淋的利益輸送，更透露現在中國人「很值錢」，賣進網投公司都是1萬美金起跳，有的血奴甚至可賣到3.5萬美元，「進了園區基本走不掉。」

曉渝說，一個園區最少幾千人。另外一名受害者王雲（化名）表示：「在園區裡，我待的這個公司小，只有四、五十人，轉賣我的上一家公司有兩、三百人。」

據報導，中柬義工隊隊長陳寶榮表示，中國人在柬埔寨是「行走的黃金」，不少通過正規渠道來柬埔寨工作的中國人，也會被綁架、拐騙進了園區，「只要進了網詐窩點，就很難逃出來，在裡面被他們圈養、教唆、虐待從事網絡詐騙，騙更多中國人的錢。」

陳寶榮提供藏有網絡詐騙公司的園區和宿舍樓照片顯示，這些園區樓間距普遍密集，員工宿舍窗戶、陽台用防盜網封。

報導指出，柬埔寨血奴已經不限於中國、台灣，連日本、歐美、韓國、越南的華人或當地人都是目標。

來源：柬中時報YouTube

詐騙 警察 東南亞

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