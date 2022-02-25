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北大碩士控博導「性侵後不錄取」 教授駁斥：造謠

中國新聞組／北京25日電
尹滄海稱舉報人的聊天紀錄是拼接偽造的，已經報警。（取材自百度百科）
尹滄海稱舉報人的聊天紀錄是拼接偽造的，已經報警。（取材自百度百科）

知名書畫家、南開大學教授尹滄海傳出性醜聞，一名北大女碩士近日指控尹滄海婚內出軌，將她灌醉，趁其無力反抗之際發生性關係，事後允諾會錄取她為博士生。對此，尹滄海表示舉報人是在造謠，兩人未發生性關係並已報警。

海報新聞報導，女學生表示，2019年10月經人介紹認識尹滄海，並在當年11月參加博士生考試，想考取尹滄海的博士生，但未獲錄取，2020年繼續報考。

女學生表示，2020年她和尹滄海喝酒被灌醉，遂發生了性關係；由於自己無知無助且感覺羞恥，加上敬畏導師的身份，同時認為尹在追求自己，不是預謀蓄意，沒有第一時間報警，並在附近藥店買緊急避孕藥服用。

據報導，女學生爆料的聊天紀錄中寫道，「第一次在陳師兄家裡喝醉酒被老師強迫，老師不願意給我一個正式的道歉，我也先委屈著。以為老師是真的喜歡我，所以酒後情不自禁，希望老師不辜負我的善良和信任。」

尹滄海微信回應，稱自己是善良重情之人，不喜歡就不會理。至於那天確實是喝醉了，當時如何，完全失憶。

女學生稱兩人一度確立戀愛關係，後來卻發現尹滄海分居並未離婚，因此分手。後來她於2019年至2021年三度報考尹滄海的博士生都未被錄取，「性侵還不錄取，我咽不下這口氣」，遂舉報尹滄海。

對此，尹滄海表示舉報人是在造謠，「聊天紀錄是拼接偽造的，我已經報警了。」至於是否將舉報人灌醉並發生性關係，尹滄海駁斥「肯定沒有，是編造的。」

來源：時報新觀察YouTube

北大女碩士控訴南開博導尹滄海發佈內容（取材自海報新聞）
北大女碩士控訴南開博導尹滄海發佈內容（取材自海報新聞）

微信 性侵 YouTube

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