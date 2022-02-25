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天津女足前球員 加拿大遭槍擊陳屍車內 車窗被打爛

中國新聞組／北京25日電
孫穎(中)是卑省唯一華裔專業足球女教練，並且活躍於西溫和溫哥華社區足球隊。（圖：受訪者提供）
孫穎(中)是卑省唯一華裔專業足球女教練，並且活躍於西溫和溫哥華社區足球隊。（圖：受訪者提供）

前天津匯森女足球員孫穎穎在加拿大遭槍擊身亡。據悉，當地時間2月21日早上，某高檔社區的附近居民在一輛白色寶馬SUV內發現了兩具華人女性的屍體，隨後溫哥華警方介入調查，並在2月21日晚間確認其中一位受害者為前天津匯森女足球員孫穎穎（Ying Ying Sun），39歲；另一位女子姓吳（音譯，Shu-Min Wu），50歲，據稱是當地某福建同鄉會顧問，商人。

目前，案件還在進一步調查中。孫穎穎出生於1982年6月，球員時代司職前鋒，曾效力於天津匯森女足。

封面新聞引述報導，溫哥華當地多位華人表示：「得知此事大家都感到非常震驚，因為兩人遇襲的地方，是溫哥華治安最好的區，沒有之一。」

據瞭解，孫穎穎擁有亞洲足球教練證、亞洲健身教練證。最初來到加拿大的時候，她並沒有找到足球教練員的工作，而是在餐館打工。不過沒多久，經隊友介紹，她加入到溫哥華白帽隊的訓練，當運動員。

2009年，孫穎穎擁有了自己的足球學校，在溫哥華幾家大的足球俱樂部做主教練，並成為卑省最高聯賽的主教練。孫穎穎在加拿大華人圈頗具知名度，生前曾以「孫穎」一名接受採訪，稱俱樂部這幾年快2000人了，她是俱樂部裡唯一華人教練。俱樂部裡的學員既有三、五歲的孩子，也有四、五十歲的成年人，各個年齡段的都有，日常還開設足球夏令營、冬令營。作為俱樂部唯一從事專業足球教練的華人，她希望把當地的信息帶到華人圈子裡。

報導指出，這起案件是當地居民早上遛彎時發現的，路人看到汽車的玻璃窗被打爛了，走近後發現兩人已經慘死在車裡。

足球 華人 加拿大

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