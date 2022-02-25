圓臉顧客愛投訴？海底撈被爆私下給會員「貼標籤」

海底撈一向以對顧客的貼心服務聞名，卻被爆會在會員系統裡私下給顧客「貼標籤」。此為示意圖。（取材自微博）

中國著名火鍋連鎖店海底撈向來以服務周到聞名，沒想到網友竟爆料，海底撈員工會在會員系統裡私下給顧客「貼標籤」，內容主要包含年齡、外貌特徵和用餐需求等。網路上，「海底撈給顧客貼標籤」的話題迅速登上微博熱搜，有網友調侃，「原來海底撈也是外貌協會」，還有網友說，這「侵犯了個人隱私 」。

來源：YouTube

香港01報導，海底撈員工會記錄顧客特徵，如：「20到30歲，安靜，不吃紅蘿蔔」、「20多歲瓜子臉，嘴巴長得很好看，大學生，喜歡番茄鍋」、「1.68米左右，戴眼鏡，圓臉型，25歲左右，喜歡在APP上投訴」等。也有網友指出，曾到海底撈用餐看到店員給自己的標注，店長還親自送禮物賠罪。

有網友認為，類似的事情很多企業都在做，可以說是「貼標籤」，也可以說是「用戶畫像」，用意是要更精準地提供客戶需求，就像平台弄大數據，海底撈只是「保密做得不好」。但有網友指出，不應該過多紀錄顧客外貌特徵，「把我年齡寫老了，我就要去投訴」。

據了解，海底撈給顧客貼標籤其實並非近期發生，網傳爆料人早在2020年12月就在小紅書上發布相關內容，直到近日才被「挖掘」出來。

海底撈官方回應，是為了持續提升和優化顧客的個性化服務需求，門店管理人員可以在會員系統中對顧客就餐的個性化需求進行補充（如麻辣鍋去蔥段、檸檬水加冰等）。

海底撈強調，公司於2020年起對相關內容進行持續優化，「明確禁止對顧客個人訊息如體貌等特徵等進行任何備註，並於2021年1月全部排查整改完畢，所有新增訊息均需要通過嚴格審核」。強調會尊重用戶隱私、繼續優化工作。

據報導，海底撈近日多次引發輿論關注，2月21日海底撈公布，2021年淨利預計虧損約38到45億元（人民幣，約6到7億美元）。此前，海底撈已宣布在2021年底關閉300家門店。

海底撈高層回應，宣布關閉的大部分門市，都是2020年和2021年開業的新店，主要是因海底撈對疫情 後的恢復速度出現誤判。

有網民稱，海底撈「給顧客貼標籤」其實並非近期發生的，爆料人早在2020年12月14日就在小紅書上發布了相關內容，到現在才被「挖掘」出來。（視頻截圖）

中國新聞組／北京 26日電

有網友爆料，海底撈在會員系統裡私下給顧客「貼標籤」，包含體貌特徵和個性需求等，還有顧客被標注「喜歡在App上投訴」。即使海底撈稱公司於2020年明確禁止對顧客個人信息如體貌等特徵進行任何備注。仍無法平息眾怒，連官媒也補刀，呼籲業者別「見人下菜碟」。

人民網評論，對於貼標籤一事，很多人很反感，怕產生刻板印象，更擔心被誤解，會給自己帶來不良影響。這就不難理解海底撈給顧客「貼標籤」一經爆出，為何很快衝上熱搜。

海底撈的回應並未完全驅散人們心頭的疑雲。如果去年初就已全部排查整改完畢，為何還有顧客信息被翻出來？退一步說，就算這是「炒冷飯」，海底撈更應明白，給顧客「貼標籤」，過去不行、現在不行、將來更不行。

還有一種聲音認為，商家為顧客「畫像」也有存在的意義。記下顧客喜歡什麼、不喜歡什麼、什麼脾氣、什麼秉性，有助於商家更好地為顧客提供個性化的服務。這麼說也有道理，但問題是，誰能確保記錄客觀準確、執行不會「跑偏」？這年頭，「說一套做一套」的事還少嗎？

倘若「貼標籤」明顯有個人主觀色彩，消費者會不會被「汙名化」？一旦照著「畸形的畫像」來，商家會不會變為「見人下菜碟」？如果店家透過正當渠道投訴維權，還要被記入店家的「黑名單」？這顯然與所謂的周到服務，相去甚遠。

此外，個人信息保護法明確規定，處理個人信息應當遵循合法、正當、必要和誠信原則。顯然，對消費者「精準畫像」、「品頭論足」，不能任由商家「說了算」，商家的行為不能超越法律紅線。

幾乎在被爆給顧客「貼標籤」的同時，海底撈關店300家的新聞也映入公眾眼簾。擴張速度太快，服務質量降低，導致虧損折戟，引發關注。海底撈之所以能在火鍋界做大，與其服務、口碑密不可分。要想健康發展，更不能失了「立足之本」。