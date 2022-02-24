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加班過勞？字節跳動28歲員工猝死 搶救41小時不治

中國新聞組╱北京24日電
字節跳動驚傳員工過勞死。（路透）
字節跳動驚傳員工過勞死。（路透）

中國跨國網路大廠、短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動一名吳姓28歲員工猝死，疑與加班過勞有關。分析指出，字節跳動2021年收入580億美元，風光成績背後是年輕員工高壓加班血淚。

影音來源：YouTube

中央社報導，猝死員工是字節跳動視頻架構部門圖像算法工程師，年資近4年，平時有很多加班紀錄，他 在公司健身房身體不適，送醫搶救41小時後仍離世，留下懷孕2個月妻子，每個月還有人民幣2.1萬元（約3324美元）房貸待繳。

紅星新聞報導，吳男妻子在微信群發消息稱，老公在健身房不舒服，給工作人員報告後並未第一時間處理，而是讓他自己找醫生， 「後面他就開始吐酸水。」

字節跳動表示，吳男到中衛通健身房運動後約1小時後出現頭暈，進入茶水間休息。健身房教練發現舉止異常詢問。吳同學自述可能是低血糖，教練隨即為他倒了一杯糖水，並通知行政前台啟動SOS值班號。在吳先生頭昏半小時後的19時30分許，120急救人員到場救治，期間吳先生嘔吐，在場保安經理和另一位安保對吳先生實施了CPR急救。此外，已向其家屬提供撫恤和關懷，承擔全部醫治費用。

事件在社群微博上誘發大量討論，對於猝死個案表惋惜也抱不平，直指網路大廠充斥高壓工作環境、加班文化等惡劣風氣。

界面新聞轉載熟知產業內部運作人士分析指出，字節跳動85%以上員工為「90後」，網路大廠曾是被嚮往的行業，現在卻是不少年輕人想逃離。有員工形容，在字節跳動工作就像停不下來的流水線工人，每一個小時有55分鐘投入到工作中，準確率要保證在95%以上。

另有員工提到，加班風氣在公司似乎是一種流行病，不加班就可能影響升遷；一些領導認為，組內同事按時下班是工作不飽和的展現，意味著產出不夠。這篇文章的標題為「字節跳動正在失去90後」。

綜合AI財經社、紅星資本局報導剖析，字節跳動已成為2020年人才流入最多的新經濟公司。雖然字節跳動薪資在網路大廠間極具競爭力，然而，字節跳動的加班文化也廣為人知。

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