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妙齡女舉報國企高管貪腐：害我多次流產

中國新聞組／北京24日電
網友「婉婉」手持身分證舉報表示：王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂等行為，還造成她多次流產。（取材自九派新聞）
網友「婉婉」手持身分證舉報表示：王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂等行為，還造成她多次流產。（取材自九派新聞）

一名女子在網路上實名舉報國營企業高管收受巨額賄賂、大搞權色交易，並聲稱自己為其兩度流產，多次被辱罵、施暴。公司回應，去年底已對該名高管給予留黨察看一年處分、政務撤職處理，該員今年初已辭職，公司成立專項核查組，進一步全面核查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一位網友「婉婉」在網上實名舉報引發關注。婉婉在視頻中手持身分證表示，中交一公局集團所屬項目原總經濟師王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂；瞞報安全生產責任事故；吃穿住用度全是高檔，資金來路不明；違反中央八項規定精神，公車私用等行為。

婉婉還舉報，王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取她的信任，哄騙她與王興利同居生活一年多，致使多次流產。

據了解，婉婉今年23歲，被舉報的王興利46歲。婉婉還表示，跟王興利在一起期間，王興利多次精神上對她進行摧殘，言語辱罵，導致其得了極重度抑鬱症。

中交一公局集團表示，去年11月收到舉報反映公司所屬項目原總經濟師王興利相關問題線索。一公局集團黨委、紀委及時派出核查組進行核實。經立案審查，一公局集團黨委於2021年12月31日給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理。 2022年1月10日，王興利從一公局集團辭職。

2022年2月22日，中交集團向一公局集團移交關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。當日，一公局集團成立專項核查組，進一步全面核查。如發現新的違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

一公局集團紀委收到舉報反映公司所屬項目原總經濟師王興利相關問題線索，稱經調查後已...
一公局集團紀委收到舉報反映公司所屬項目原總經濟師王興利相關問題線索，稱經調查後已給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理。（取材自九派新聞）

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