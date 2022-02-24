妙齡女舉報國企高管貪腐：害我多次流產

網友「婉婉」手持身分證舉報表示：王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂等行為，還造成她多次流產。（取材自九派新聞）

一名女子在網路上實名舉報國營企業高管收受巨額賄賂、大搞權色交易，並聲稱自己為其兩度流產，多次被辱罵、施暴。公司回應，去年底已對該名高管給予留黨察看一年處分、政務撤職處理，該員今年初已辭職，公司成立專項核查組，進一步全面核查。

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綜合媒體報導，一位網友「婉婉」在網上實名舉報引發關注。婉婉在視頻中手持身分證表示，中交一公局集團所屬項目原總經濟師王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂；瞞報安全生產責任事故；吃穿住用度全是高檔，資金來路不明；違反中央八項規定精神，公車私用等行為。

婉婉還舉報，王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取她的信任，哄騙她與王興利同居生活一年多，致使多次流產。

據了解，婉婉今年23歲，被舉報的王興利46歲。婉婉還表示，跟王興利在一起期間，王興利多次精神上對她進行摧殘，言語辱罵，導致其得了極重度抑鬱症。

中交一公局集團表示，去年11月收到舉報反映公司所屬項目原總經濟師王興利相關問題線索。一公局集團黨委、紀委及時派出核查組進行核實。經立案審查，一公局集團黨委於2021年12月31日給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理。 2022年1月10日，王興利從一公局集團辭職。

2022年2月22日，中交集團向一公局集團移交關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。當日，一公局集團成立專項核查組，進一步全面核查。如發現新的違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。