「尋找我的姊姊」西安交大女博士失蹤28年也遭拐賣？

于春紅的研究生畢業證書。(取材自微博)

「豐縣八孩母親案」震驚各界，婦女失蹤遭拐賣的議題延燒；在此同時，失蹤28年西安交大女博士于春紅的妹妹在社交媒體發表長文，希望姊姊的案子也能受到關注，能為抱憾離開的父母找回「天才姊姊」。

據了解，1993年，25歲的四川南江縣姑娘于春紅，考取西安交通大學熱能工程專業博士研究所學生。 1994年春節，于春紅從西安回到四川巴中家中過年。 春節後于春紅傳回學校，從秦巴山區的南江縣到西安碑林區的西安交大，路程不過400公里。 而于春紅這一走，就再也沒有回來。

于春紅的妹妹在文章指出，父母當時去往西安尋找失蹤的姊姊，當時負責此事的學院領導表示，發現姊姊沒有按時報到就立即報警，因此，姊姊宿舍內的所有私人物品也被當作證據封存不得私自拿取。據說，最後一個見到姊姊的人是宿管阿姨，當天她看到姊姊像往常一樣背著隨身軍用挎包離開。

自于春紅失蹤的1994年，直到她父親去世前，家人都在尋找于春紅。2015年于春紅的妹妹辭去工作到西安尋找姊姊，還向華商報求助，但許多關鍵的證據都已不見蹤跡。于春紅當年的老師大多去世或退休 ，同窗也失去聯繫；其次是許多物證也不見了。學校已將于春紅的所有東西扔掉，包括日記和書信。于春紅的戶籍信息也早已被學校註銷。

2015年9月15日，于春紅的妹妹在碑林分局興慶路派出所報案，這時距離于春紅失蹤已經21年。

在後續警方的調查中，發現同樣消失的還有于春紅的存摺：「當年春節回家後，父親給姊姊戶頭存了一年的生活費」，于春紅作為博士，每月也有大約300元人民幣(約47美元)的國家補貼。文章指出，從銀行調取信息，發現在1995年5月12日，有人支取存摺內的所有資金並註銷帳戶，但詳細信息已經被銀行合規銷毀。

于春紅離奇失蹤的事件後，多家全國媒體紛紛轉發，一名安徽合肥工作的網友表示，他是安徽亳州人，20多年前有名女子被拐賣到他的老家，聽說是大學生甚至似乎博士，在寒假返校途中被拐賣。村民說，這女子說話有四川口音，而且被服用了某種藥物，神志一直不清醒。

在警方的安排下，于春紅的妹妹和那名被拐賣的女子做DNA 鑑定，但于春紅妹妹沒能拿到書面報告，只是被告知鑑定結果並不相符。除了安徽女子，還有許多網友提供類似的被拐婦女信息，但結果都不是于春紅。

文章寫著：「我只能在此重複地講述姊姊的故事，希望能有更多人看到，能提供更多的線索。縱使希望渺茫，我也要在自己剩餘不多的生命消逝前，找到我的天才姊姊，于春紅。」