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徐州8孩母案／官媒長文背書… 喊刮骨療毒掃除拐賣

中國新聞組／北京24日電
豐縣八孩母案，董某民等三嫌犯被批捕。（取材自微博）
豐縣八孩母案，董某民等三嫌犯被批捕。（取材自微博）

江蘇省政府23日公布「徐州八孩案」調查報告後，官媒新華社、央視隨即接連發表「事件調查」及「事件13問」等長篇及調查報導「背書」；並稱報告「內容翔實、資料豐富、證據確鑿」。相關評論並要各級政府以刮骨療毒的勇氣，一掃「古老的罪惡」拐賣人口現象，不能再麻木不仁。

新華社在官方調查報告公布後發布的「事件調查」及「事件13問」兩則長篇報導，篇幅各達3300餘字及4400餘字。中央社報導，其中，「事件調查」主要描述全案來龍去脈及調查過程；「事件13問」則主要回應外界對此案的諸多質疑。

新華社旗下期刊「半月談」也發文稱，這份通報邁出解決問題的第一步，而全社會關注的目光，並不僅限於「豐縣生育八孩女子」事件，更大的期待是，各級政府以此為契機，以刮骨療毒的勇氣，一掃殘留在朗朗乾坤下的「古老的罪惡」──拐賣人口，尤其是拐賣婦女兒童。

文章說，雖然拐賣婦女犯罪行為的發生多數都是在上世紀的少數貧困地區，但受害者家庭的創痛還未治癒。對相關地方基層來說，解決這樣處理難度大的問題，可說是「燙手山芋」，但必須迎難而上。

文章強調，中央對於此類問題的態度始終是鮮明的，就是對那些歷史遺留卻仍然危害現實的問題，必須一查到底。拐賣人口是嚴重的犯罪行為，個別重災區卻成了司空見慣的「風氣」；除去違法犯罪的人販子、買家，還有不少麻木不仁包括「同情」的知情者睜隻眼閉隻眼，甚至容忍「不買媳婦這個村子就會消失」的功利性邏輯，等於充當「幫兇」。

文章說，面對刺眼的歷史欠帳，要以「豐縣生育八孩女子」事件為起點，深層次全方位治理拐賣人口問題，同時推進立法、嚴格執法，回應社會提高量刑標準、買賣同罪的呼聲。徹底剷除「買方市場」，以刮骨療毒的勇氣和決心把問題解決在當下，分類施策，妥善處置，是考驗地方政府治理能力的一塊試金石。

人民日報評論則讚許江蘇的官方報告「體現了客觀性、權威性和公信力。」凡是損害群眾利益的行為都要堅決糾正，切實維護好人民群眾合法權益。

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