徐州8孩母案／小花梅病情稍有好轉 長子陪護治療

小花梅已被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療。（影片截圖）

徐州豐縣八孩母事件震驚全國，江蘇省委省政府成立調查組並在23日公布調查結果。而事主楊某俠（小花梅）已在上月28日被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療，豐縣政府安排人員與其長子董某港在醫院陪護。她最新治療畫面本月23日曝光，據醫師透露，她目前仍有自言自語的狀況。

央視新聞報導，2月19日，經南京腦科醫院司法鑑定所司法鑑定，結論為楊某俠患精神分裂症，受目前精神狀態影響，難以正常接觸交流。2月20日，省公安 廳委託中國政法大學證據科學研究院（法庭科學技術研究所）進行鑑定，結論一致。目前，楊某俠正在醫院接受治療。

香港 01報導，會診專家、徐州市東方人民醫院副主任醫師鄭友玲介紹，他們給楊某俠制定了治療方案，實施了救治，患者情況已較先前好轉，但目前仍存在自言自語、注意力不集中、情感反應不協調等狀況，下一步會繼續是抗精神病藥物治療，還有加強生活護理，營養支持和心理支持，「患者的救治過程是一個長期的過程」。

另據新華社報導，記者13日在醫院見到了小花梅（楊某俠）及其大兒子。據醫生介紹，通過治療，小花梅（楊某俠）病情稍有好轉。經過省市縣三級專家會診，危險性評估從四級降到一級，但仍無法回憶過去經歷，仍難以交流。經專家檢查，小花梅（楊某俠）患有重度牙周病，僅剩九顆牙齒或陸續脫落。

目前，當地政府加大了對這個特困家庭的救助力度，確保未來小花梅（楊某俠）和六名未成年子女得到妥善照料。