我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

徐州8孩母案／小花梅病情稍有好轉 長子陪護治療

中國新聞組／北京24日電
小花梅已被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療。（影片截圖）
小花梅已被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療。（影片截圖）

徐州豐縣八孩母事件震驚全國，江蘇省委省政府成立調查組並在23日公布調查結果。而事主楊某俠（小花梅）已在上月28日被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療，豐縣政府安排人員與其長子董某港在醫院陪護。她最新治療畫面本月23日曝光，據醫師透露，她目前仍有自言自語的狀況。

央視新聞報導，2月19日，經南京腦科醫院司法鑑定所司法鑑定，結論為楊某俠患精神分裂症，受目前精神狀態影響，難以正常接觸交流。2月20日，省公安廳委託中國政法大學證據科學研究院（法庭科學技術研究所）進行鑑定，結論一致。目前，楊某俠正在醫院接受治療。

香港01報導，會診專家、徐州市東方人民醫院副主任醫師鄭友玲介紹，他們給楊某俠制定了治療方案，實施了救治，患者情況已較先前好轉，但目前仍存在自言自語、注意力不集中、情感反應不協調等狀況，下一步會繼續是抗精神病藥物治療，還有加強生活護理，營養支持和心理支持，「患者的救治過程是一個長期的過程」。

另據新華社報導，記者13日在醫院見到了小花梅（楊某俠）及其大兒子。據醫生介紹，通過治療，小花梅（楊某俠）病情稍有好轉。經過省市縣三級專家會診，危險性評估從四級降到一級，但仍無法回憶過去經歷，仍難以交流。經專家檢查，小花梅（楊某俠）患有重度牙周病，僅剩九顆牙齒或陸續脫落。

目前，當地政府加大了對這個特困家庭的救助力度，確保未來小花梅（楊某俠）和六名未成年子女得到妥善照料。

公安 香港

上一則

「尋找我的姊姊」西安交大女博士失蹤28年也遭拐賣？

下一則

徐州8孩母案／董集村「鐵桶陣」布防 採訪難於俄烏前線

延伸閱讀

烏克蘭危機 可能影響日烏專家調查車諾比核災

烏克蘭危機 可能影響日烏專家調查車諾比核災
徐州八孩案調查報告 被指新瓶裝舊酒難釋疑

徐州八孩案調查報告 被指新瓶裝舊酒難釋疑
徐州「8孩母」擁2個假名 21歲開始被拐賣3次

徐州「8孩母」擁2個假名 21歲開始被拐賣3次
徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義